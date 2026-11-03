Feijoo exige a los sindicatos desconvocar la huelga general: «Antes era incomprensible; 69 muertos después, es un grave error»

Alberto Núñez Feijoo, en una imagen de archivo Adrián Irago | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo instó este martes a los sindicatos a reconsiderar la huelga general convocada en plena campaña electoral, calificándola de «grave error» tras los recientes acontecimientos. «Antes era incomprensible; 69 muertos después, es un grave error», aseveró en un desayuno informativo de Europa Press.

El líder del PP avisó de que mantener la movilización «convocada contra la oposición» a tres semanas de las urnas vinculará permanentemente la imagen de las organizaciones sindicales con la de Pedro Sánchez. «No la hicieron en 8 años de Gobierno», recordó Feijoo. «No la hagan ahora o ligarán su imagen a la de Sánchez para siempre».

El candidato a la presidencia en las elecciones generales del 29N ha afirmado que no pretende «abrir ningún frente» con los agentes sociales pero que él necesita interlocutores sindicales «responsables» con los que se pueda sentar a hablar, dialogar, discrepar y aprobar. «Si esos interlocutores sociales inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles», ha advertido Feijoo, quien ha dicho que si los sindicatos deciden desconvocar la huelga mejorará su reputación, su credibilidad y facilitará la interlocución.

Feijoo ha dicho que no le ha hecho esta petición formalmente a los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, quienes precisamente este lunes en un acto en Barcelona auguraron un «gran éxito» de la huelga general del 11 de noviembre.

Las huelgas generales, ha añadido el candidato popular, no se convocan contra quien no gobierna, pero hoy «la situación es todavía más grave» ya que tras el accidente de Urda «han quedado a la vista» las «debilidades profundas del sistema», cuya responsabilidad política «corresponde exclusivamente al Gobierno».

Feijoo ha insistido en que la tragedia de Urda «no puede despacharse con explicaciones rutinarias» y ha recordado que antes España tenía un AVE que era «referente internacional» y hoy el país concentra más del 70 % de los fallecimientos en alta velocidad del mundo.