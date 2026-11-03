Eduard Rivas deja el cargo de jefe de gabinete de Illa al ser investigado por malversación cuando era alcalde de Esparreguera

Eduard Rivas y Salvador Illa. David Zorrakino / Europa Press

Eduard Rivas ha dejado el cargo de jefe de gabinete del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y será sustituido por Xavier Amor, hasta ahora secretario de gobiernos locales y relaciones con el Aran del gobierno catalán. El relevo se formalizará en la reunión de la Generalitat de mañana martes, después de que Rivas haya dejado el cargo «por decisión propia», según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Este cambio llega meses después de que el nombre de Rivas, que fue alcalde de Esparraguera (Barcelona) entre el 2015 y el 2024, se viese envuelto en una investigación judicial y los Mossos d'Esquadra le incautaran en enero el móvil, por orden del juez de Martorell (Barcelona), en el marco de un proceso sobre contratos municipales cuando era alcalde de Esparraguera. En concreto, la investigación se focaliza en la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) ubicada en Esparreguera, entidad de la que Rivas fue patrón junto con cuatro alcaldes más de la comarca.

El pasado jueves, 29 de octubre, comunicaron a Rivas que se había levantado el secreto de sumario y, al día siguiente, presentó su renuncia como jefe de gabinete del presidente catalán, según han indicado fuentes de la Generalitat. Rivas está «convencido de haber actuado siempre de acuerdo con la legalidad», pero ha decidido apartarse para que no haya «ninguna sombra de duda que pueda interferir en el desarrollo de la responsabilidad» que ocupaba hasta ahora.

Illa agradece su compromiso

Illa, señala el comunicado de la Generalitat, «agradece el compromiso y los servicios prestados» por Eduard Rivas. El cargo de jefe de gabinete lo ocupará Xavier Amor (Pineda de Mar, Barcelona, 1975), con una trayectoria vinculada al municipalismo.

Graduado en Administración y Dirección de Empresas, Amor fue alcalde de Pineda de Mar durante 17 años (2007-2024), tras una etapa de 8 años como concejal, y presidió la Federación de Municipios de Cataluña entre 2013 y 2019.