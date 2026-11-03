Puente, sin margen para explicar hoy la sucesión de errores en Urda

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios por el accidente ferroviario de Toledo. Borja Sanchez-Trillo | EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Estas son algunas de las principales incógnitas a las que deberá dar respuesta. 1Si el