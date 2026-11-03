Puente, sin margen para explicar hoy la sucesión de errores en Urda

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios por el accidente ferroviario de Toledo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios por el accidente ferroviario de Toledo. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Todavía no se ha aclarado qué provocó el fallo informático del sistema LZB ni por qué el tren de Iryo no pudo reanudar la marcha

03 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Estas son algunas de las principales incógnitas a las que deberá dar respuesta.  1Si el

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