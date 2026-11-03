Puente, sin margen para explicar hoy la sucesión de errores en Urda
MADRID / LA VOZ
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Todavía no se ha aclarado qué provocó el fallo informático del sistema LZB ni por qué el tren de Iryo no pudo reanudar la marcha03 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece hoy en el Congreso para dar explicaciones del accidente ferroviario en Urda (Toledo). Estas son algunas de las principales incógnitas a las que deberá dar respuesta. 1Si el