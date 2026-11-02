Cinco menores de edad, internados en Barcelona por los disturbios de Blocus

Los Mossos d?Esquadra identifican a dos jóvenes el sábado pasado en Barcelona. Kike Rincón

Lo ocurrido el sábado 24 de octubre en Barcelona tiene consecuencias penales. Incluso para los menores de edad, como se encargó de recordar este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De los 79 menores detenidos por su presunta implicación en los disturbios y saqueos de aquella fatídica noche, los juzgados acordaron el internamiento en régimen cerrado, el más severo, para cinco de ellos. Hasta 32 permanecen en libertad vigilada con la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de cualquier manifestación, del tipo que sea; para otros 40 el castigo se limita a libertades vigiladas. Solo dos menores fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. Este lunes, una acción coordinada de los Mossos y Policía Nacional concluyó con la detención de otras dos jóvenes, de 14 y 17 años, por promover las acciones vandálicas de la plataforma.

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La actividad es frenética estos días en las secciones de menores del Tribunal de Instancia de Barcelona. En primer lugar, atendieron «las situaciones más urgentes, más graves, que permitían las 48 horas que como máximo un menor puede estar detenido sin resolver su situación». Después, se inició la gestión progresiva de los menores que en libertad fueron citados durante el resto de la semana y, «una vez realizadas todas las comparecencias, hechas las entrevistas necesarias y revisados los informes técnicos de cada uno», los magistrados dieron respuesta a cada situación procesal.

Tampoco los padres están exentos de responsabilidad. Al tratarse de menores, son ellos o sus tutores quienes tendrán que asumir el peso del castigo pecuniario en forma de sanciones, en unos casos, y de las indemnizaciones que pudieran corresponder a la vista de los daños causados en comercios, muchos de ellos de lujo. También en el mobiliario urbano, por las decenas de contenedores y papeleras quemados, marquesinas de autobús y farolas apedreadas, entre otras fechorías. Ya en sede judicial, los jueces reprocharon a los responsables legales de los menores la permisividad y falta de control demostrados en la mayoría de casos respecto del comportamiento de estos. Aunque la edad penal en España es de 18 años, para los de 16 y 17 años la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM) contempla medidas estrictas, como los internamientos, que pueden llegar a ser largos en delitos graves.

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Además, hay mayores de edad en prisión por incitar las protestas. A diferencia de aquellos, los agitadores con 18 años cumplidos afrontan el proceso penal ordinario de adultos, que pasa por la cárcel. Es el caso del joven de origen hispano-pakistaní detenido en Alfafar (Valencia), en prisión sin fianza acusado de crear y administrar los canales de Telegram a nivel nacional. Se le atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, inducción a desórdenes públicos, robos con fuerza y daños dolosos. También fue encarcelado el joven arrestado en Barcelona como presunto «ideólogo» de las algaradas.

En los últimos días se realizaron nuevos llamamientos para repetir los saqueos durante la noche de Halloween. El despliegue policial sin precedentes, con miles de identificaciones en las calles y en el transporte público, evitó más disturbios, aunque las autoridades no dan por liquidada la trama y las operaciones siguen abiertas.