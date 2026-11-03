Las acampadas se mantienen en Vigo y en Santiago mientras desalojan la de Madrid en Sol

Imagen de estos días de la acampada en el Obradoiro SANDRA ALONSO

Las personas acampadas en la Praza do Obradoiro, en Santiago, se reunieron el lunes en asamblea para debatir sobre los siguientes pasos a dar en relación con la protesta. Esta reunión estaba prevista con anterioridad a la intervención de la Policía Nacional en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid y tenía como fin debatir sobre las razones de fondo que les movieron para concentrarse y mantener una acampada de protesta en el centro del casco histórico compostelano.

El colectivo del Obradoiro indicó que «desde que se publicaron los mínimos de la acampada, no ha habido respuesta institucional». Sus peticiones son: «Expropiación do patrimonio aos grandes empresarios, ilegalización das empresas de desokupación, axilización de trámites e eliminación das cláusulas abusivas, cumprimento das condicións de habitabilidade e accesibilidade para persoas discapacitadas, contratos indefinidos, bajada ao 50 % dos alugueiros, reparto racional do parque de vivendas en respostas ás necesidades da clase traballadora».

La portavoz del colectivo indicó que la desacampada de Madrid se debatió brevemente entre las personas concentradas en Santiago. Dijo que, en el caso de Madrid, no todas las personas estaban descampando, porque «hay personas en situación de calle que quedan», y puntualizó que «más que desacampada, habría que hablar de que los han desalojado con violencia de madrugada». Los acampados de Santiago quisieron dejar claro que «nosotros no dependemos de Madrid. ,De momento nuestros esfuerzos y foco están en la huelga general», prevista para el próximo 11 de noviembre.

En la acampada de Santiago hay algo más de cien tiendas de campaña, que están ocupadas mayoritariamente por estudiantes y trabajadores pobres. Además, según confirmaron fuentes de la acampada, también hay personas en riesgo de exclusión social y alguna persona que vive en la calle. En el centro de la concentración se instaló una carpa informativa para ofrecer explicaciones a las personas que se acercan hasta el lugar, entre ellos hay numerosos peregrinos, turistas y vecinos de Santiago.

Por otro lado, fuentes del Sindicato de Vivenda aclararon, hace días, que no están en la protesta de Santiago.

Acampada «indefinida» en Vigo

En Vigo, la acampada se mantendrá de forma «indefinida» pese al desalojo, llevado a cabo por la Policía Nacional de la protesta en la Puerta del Sol de Madrid. Así lo señalaron los propios manifestantes, que desde el 13 de octubre duermen en la Alameda de la ciudad olívica para exigir vivienda «digna» a precios «asequibles». Con cerca de 60 tiendas, entre 30 y 40 personas pernoctan cada día en Vigo con el objetivo de reclamar soluciones ante la «crisis» habitacional que sufre la urbe. Por su parte, los acampados en Pontevedra estudian si iban a continuar con la protesta.