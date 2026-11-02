Víctimas de Adamuz: «Las ayudas económicas son necesarias desde el minuto uno, pero nueve meses después aún no las hemos cobrado totalmente»

Carteles con nombres de los fallecidos que se portaron en una de las manifestaciones en protesta por el accidente de Adamuz Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que este martes el Consejo de Ministros aprobará un decreto de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), tal y como se hizo tras el siniestro ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba). Incluirá ayudas económicas que «doblarán» el seguro obligatorio de viaje, un mecanismo específico para anticipar indemnizaciones, procesos de incapacidad temporal específicos y la puesta en marcha de oficinas de atención integral.

«Las ayudas para las víctimas son necesarias desde el minuto uno, no un mes más tarde, o como nosotros, que nueve meses después todavía no las hemos recibido totalmente», valora Mario Samper, representante de la Asociación de Víctimas de Adamuz. Explica, además, que a la hora de establecer un orden de concesión de esas ayudas no se ha seguido «ningún criterio lógico de necesidad» por parte de las víctimas «de manera que hay personas que están muy mal económicamente y todavía no las han recibido».

«Está muy bien que se apruebe esto, pero las cuestiones burocráticas ahora no pueden retrasar tantísimo la la concesión final de ese dinero. El dinero hace falta desde el minuto uno», insiste Samper.

Los apoyos económicos urgentes para las víctimas del accidente ocurrido en Córdoba el 18 de enero fueron aprobadas mediante un real decreto el 27 del mismo mes, nueve días después de la tragedia, con un presupuesto total de 20 millones de euros para ayudas complementarias estatales a fondo perdido y adelantos de indemnizaciones, y una cuantía máxima de 216.000 euros por víctima, a realizar en un pago único.

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Las indemnizaciones de Angrois aún colean

«Las víctimas no pueden esperar años, como ha sucedido en accidentes pasados, para recibir apoyo económico (...) No vamos a consentir que se repita lo que sucedió en Angrois», dijo entonces el ministro de Transportes, Óscar Puente, al explicar ante los medios de comunicación el real decreto de ayudas del que se podrían beneficiar tanto las víctimas de Adamuz como el fallecido y los heridos del tren que descarriló en Gélida (Barcelona) el 20 de enero.

En el caso del mortal descarrilamiento ocurrido en julio del 2013 en la curva de A Grandeira, en Santiago, el siniestro ferroviario con más víctimas mortales de este siglo en España (un total de 80), no hubo ningún decreto extraordinario que estableciese ayudas públicas ni adelantos. Y los pagos de las indemnizaciones se han dilatado tanto en el tiempo que todavía el pasado mes de septiembre, más de trece años después del siniestro, los tribunales de Santiago tuvieron que ordenar a la aseguradora de Renfe Operadora, QBE Insurance, acatar la sentencia judicial sobre la catástrofe y abonar, en el plazo de un mes, las cantidades pendientes de pago por la responsabilidad civil.

Los abonos correspondientes al Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) sí se cobraron antes, aunque algunos afectados llegaron a reclamar que tenían pagos pendientes incluso un año después. Además, lo sucedido en Angrois dio pie a que se duplicasen las indemnizaciones de este seguro, que ahora ascienden a alrededor de 72.000 euros por fallecimiento (en el momento del suceso o a consecuencia del mismo en los 18 meses posteriores). También se indemniza la incapacidad permanente o temporal.

El grueso de la compensación económica llega, sin embargo, tras dirimirse la responsabilidad civil, algo en el caso de Angrois solo quedó determinado en la sentencia del año 2024, lo que tampoco supuso una ejecución inmediata.