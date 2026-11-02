Siete fallecidos en una patera que se dirigía a Lanzarote con 139 inmigrantes

Inmigrantes llegado en varias pateras y desembarcados en la localidad de Arrecife, en una imagen de archivo Adriel Perdomo | EFE

Siete personas han fallecido en una embarcación neumática con 139 inmigrantes a bordo rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote), han informado a Efe fuentes de Salvamento Marítimo. De los fallecidos solo se han recuperado dos cadáveres que seguían en la embarcación, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún estar por aclarar, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes.

La Guardamar Urania rescató la embarcación hacia las 5.20 horas, con 132 supervivientes, 120 hombres y 12 mujeres, y los conduce a Lanzarote. Además de esta neumática, la Salvamar Acrux ha rescatado a primera hora de este lunes otra embarcación con 59 varones magrebíes, a 8 kilómetros de la costa norte de Lanzarote, que ha sido conducida a puerto. Asimismo, la Salvamar Navia ha trasladado un cayuco con 90 inmigrantes al puerto de La Restinga, en El Hierro, adonde han llegado a las 7.45 horas.