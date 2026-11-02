Pontón pide la dimisión o cese de Puente por su responsabilidad política en el accidente de Urda

Ana Pontón acudió a Lugo para arropar a Olalla Rodil y exponer sus propuestas para las elecciones generales Óscar Cela

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este lunes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas tras la colisión de un AVE con un tren Iryo. Considera que, si el ministro no presenta su renuncia, debería ser cesado, al entender que el siniestro exige «asumir responsabilidades políticas».

En declaraciones en Lugo este lunes, Pontón ha justificado su petición por entender que «non é asumible» la sucesión de dos accidentes en menos de un año en la red ferroviaria de alta velocidad del Estado, y obliga a analizar posibles fallos que van más allá de una persona concreta. La dirigente nacionalista ha reconocido que se trata de una situación compleja en la que deben estudiarse numerosas causas, pero que esa complejidad no puede servir para eludir las responsabilidades políticas. «Si Puente non quere dimitir, debería ser cesado», avisó.

La líder nacionalista ha trasladado su preocupación por las consecuencias del accidente y ha defendido la necesidad de revisar y mejorar las condiciones de seguridad del ferrocarril. Para ello, ha pedido que se esclarezca lo sucedido mediante una investigación «independente e rigorosa» que llegue hasta el final y determine las causas del siniestro.

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Pontón considera que conocer con precisión qué ocurrió es imprescindible para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. Además, ha reclamado una serie de medidas, como una auditoría sobre las condiciones de seguridad de toda la red ferroviaria, completar la instalación del sistema ERTMS en las líneas donde todavía no está operativo y acelerar la aplicación de las medidas pendientes del plan de seguridad ferroviaria.

La portavoz del BNG también ha puesto el foco en la necesidad de depurar responsabilidades políticas. «Cando sucede un accidente destas características, hai que asumir as responsabilidades para non volver a pechar en falso traxedias, coma sucedeu có accidente de Angrois».