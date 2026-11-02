Manuel Galán y Jesús Pérez, alcaldes de Urda y los Yébenes: «Estamos intentando procesar aún todo lo que ha pasado estos días en nuestros pueblos»

El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, durante un minuto de silencio por las víctimas del accidente.

La mañana del primer día de noviembre coge a Urda y Los Yébenes en silencio. El sonido de las ambulancias y de los coches de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desvanecen poco a poco. El último estruendo que recuerdan es el de las campanas que tañeron ayer durante la misa en recuerdo de las 69 víctimas del accidente ferroviario en la primera de estas localidades. Incluso una misiva del papa León XIV llegó a sus oídos para acompañarles. El alcance de la tragedia ha sido mayúsculo. Y ayer, durante el Día de los Difuntos, cada uno intentó sobrellevar el duelo como pudo.

Jesús Pérez, alcalde de Los Yébenes, lleva días intentando digerir la tragedia. «Intento procesar lo que ha pasado, pero sigue pareciendo una pesadilla. Yo intento racionalizar, pero en este término municipal tenemos 25 kilómetros de corredor del AVE. No se pierden de vista las vías. Después de Adamuz y esto ahora, lo piensas, pero no quieres pensarlo. Ocurre y te encuentras durante bastantes horas metido en un shock y una vorágine dantesca y es difícil salir de ahí. Pero habrá que echarle fuerza», dice con la voz un poco entrecortada. Su sentir es el de los vecinos de las localidades cercanas, que aún permanecen conmocionadas por el accidente.

Su homólogo de Urda, Manuel Galán, ha podido pasar un tiempo, tras el ajetreo de estos días, con sus vecinos. «Me dio tiempo a estar por los bares y hablar con ellos. La mayoría quieren contar cómo lo vivieron. Por eso agradecemos que hablen ustedes con ellos, porque necesitan soltar, les ayuda a pasar todo el sentimiento tan duro que pasan. Tienen sensación de dolor, pero también de empatía. Han sentido, visto a los ojos, cogido de la mano a las víctimas y los heridos. Algunos también porque no sabían qué pasaba con sus familiares y la mayoría de noticias que esperaban eran trágicas», cuenta.

Manuel Galán, alcalde de Urda. Ismael Herrero | EFE

Urda es famosa por su nazareno, un Cristo que sale en procesión subido en un trono en forma de barca. Es fruto de la leyenda: un marino naufragado buscó socorro y prometió, tras rezarle, que le construiría dicha estructura si le salvaba. Esta figura religiosa a la que tantas personas han rezado para socorrerles recorrió las calles del pueblo. Los vecinos se recogieron en el duelo. «Ayer por la tarde, cuando devolvimos la imagen a la basílica tras la procesión, había caras tristes, mucho silencio y dolor, mirarse y hablar poco. Esa vida que teníamos antes, tranquila y amena, aburrida, se desvaneció», comenta Galán. En este Día de los Difuntos, el eco de esa procesión aún resuena en las calles desiertas de ambos pueblos. «Siguen conmocionados, hablando de lo mismo. Ayer, después del funeral, todo el mundo que me veía se acercaba a hablar del mismo tema. Te hace una idea de la magnitud y el alcance de lo sucedido», comenta el regidor de Los Yébenes a La Voz.

Prepararse para terapia

Los habitantes y regidores de estas localidades no han tardado en deducir que el choque del AVE y el Iryo ha podido dejar traumas a la población local y a ellos mismos. Por eso, administrar ayuda para canalizar lo sucedido es esencial. Manuel Galán ya se ha provisto de esta: «Tuve una videoconferencia con el alcalde de Adamuz y hablamos de lo difícil que fue para ellos. Algunos siguen con atención psicológica. Aquí en Urda hubo gente dentro de los trenes tratando de salvar gente. Van a necesitar ayuda. Mañana [hoy] vienen psicólogos del Ministerio de Sanidad y Cruz Roja para hacer una reunión grupal al mediodía para que vean cómo estamos y tomen decisiones en base a nuestras necesidades. Y que nos digan qué tenemos que hacer». Es una cuestión, recuerda, de vivir y digerir las cosas «poco a poco» para que no se enquiste y se pueda volver a cierta normalidad en compañía de todos los vecinos.

Sin embargo, Jesús Pérez también destaca que «siempre es bueno tener alguien alrededor, pero también es bueno tener un momento de silencio y reflexión». Porque cada persona es un mundo, y le corresponde a cada cual asimilar el accidente y sus consecuencias de manera individualizada. Es una cuestión de equilibrios, porque «sentir el apoyo de los tuyos también es muy importante», recuerda.

Vecinos de Urda tras la misa funeral. Violeta Santos Moura | REUTERS

Los alcaldes no son inmunes. Ellos también tuvieron que sufrir lo insufrible. «Necesitaremos ayuda también. Para digerirlo, para descansar, para todo», recuerda Galán.

«Hay que encontrar momentos para disfrutar de la vida siempre»

No todo son amarguras en Urda y los Yébenes. Desde las primeras horas de la mañana de aquel 28 de octubre, las iniciativas vecinales para socorrer a los heridos con vehículos propios, congregar agua, comida y mantas para los afectados y acompañar a las víctimas inquietas y conmocionadas son ahora motivo de un orgullo sin precedentes en ambas localidades.

«Uno siempre se siente orgulloso de los vecinos que tenemos. Algunos incluso que no conocemos mucho. Pero los ves en el pabellón ayudando y acompañando y te emociona que la gente sepa dar tantas cosas buenas cuando más lo necesitan otros. Pero hay que extender esto no solo a los vecinos de Urda, sino también a los pueblos limítrofes y al resto de España. La mayoría de la gente es buena. Van donde tengan que ir y ayudan con lo que tienen que ayudar», comenta Galán. Él también colaboró con las autoridades desde el primer momento.

Jesús recuerda perfectamente aquellos primeros momentos: «Desde el primer llamamiento, en cuanto tuve conocimiento del accidente, una persona con la que tengo bastante amistad, que es el propietario de la finca donde se instaló el Puesto de Mando, me llamó y movilicé a la Policía Local, pero también llamé a la solidaridad. La respuesta de los vecinos fue insuperable, insuperable. Para un alcalde es para sentirse orgulloso de esa respuesta. Y después de estos días de reflexiones, también me ha sorprendido el nivel de coordinación y de trabajo de los servicios de emergencia, médicos, bomberos, Guardia Civil y Protección Civil».

Han sido días de dolor, pero ninguno de los alcaldes quiere permanecer en la oscuridad de la tragedia. Recuerdan que la vida también es un regalo que hay que aprovechar. «Se nos olvidan muy pronto las cosas. Yo lo comento con mi equipo de Gobierno, hay que darle importancia al día a día y al momento al momento porque no sabemos qué va a pasar. Hay que disfrutar de la vida porque no sabemos qué puede ocurrir. Hay que encontrar momentos para disfrutar de la vida siempre», comenta, en su primera risa en toda la entrevista, Jesús.

En estos días, Manuel Galán también ha aprendido de sus vecinos y también defiende que siempre hay que dejar una ventana abierta a lo bueno que pueda traer el presente: «Te emociona que la gente sepa dar tantas cosas buenas cuando más lo necesitan otros. La mayoría de la gente es buena. Van donde tengan que ir y ayudan con lo que tienen que ayudar. El comentario posterior al dolor también es ‘intentemos vivir’, porque te subes a un tren, un barco o un avión y toda la vida que tenías desaparece en un momento. Intentemos aprovechar la vida, disfrutarnos unos a otros y vivir, porque en cualquier momento, esto se termina», concluye.