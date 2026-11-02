Nueve gráficos que explican el accidente ferroviario en Toledo

Trabajos de rescate en el lugar del accidente de Toledo. Diego Radamés | EUROPAPRESS

Una nueva tragedia ferroviaria en España. Esta vez, en la línea Madrid-Andalucía a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. El accidente se produjo a las 8.54 horas del pasado 28 de octubre miércoles, cuando un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo. El impacto provocó el descarrilamiento de varios coches del segundo convoy y la caída de al menos dos vagones por un terraplén. El accidente ocurrió en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda.

En total viajaban 544 personas en los dos trenes afectados. Concretamente, 147 (entre ellos, un bebé) se encontraban en el Iryo y 397 en el AVE. En la cabina de este último se encontraba el maquinista, que ha fallecido, y otros dos trabajadores en prácticas que están desaparecidos.

Las primeras hipótesis de la investigación señalan que a las 8.30 horas, ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria, recibió el aviso de una incidencia en el sistema de señalización de la central de comunicaciones de Urda. A partir de ese momento, el sistema LZB, encargado de supervisar de forma continua la circulación de los trenes y activar el frenado automático ante determinadas situaciones de riesgo, quedó desconectado. Por el momento, lo que se sabe es que a las 8.54 horas, cuando un AVE embistió por detrás al Iryo que permanecía detenido a la entrada de la estación de Urda, la circulación estaba sometida a ese régimen alternativo de seguridad.



El tramo ferroviario en el que se produjo la tragedia este miércoles arrastraba un historial de problemas que se remonta a 2019.

Advertencias técnicas sobre la antigüedad de sus sistemas de seguridad, un concurso de modernización frustrado, averías de señalización, robos de cable y una renovación millonaria que seguía en ejecución a comienzos de este año. En sus dos comparecencias públicas, Óscar Puente insistió una y otra vez en señalar señalar a los controladores de Adif en Atocha por el accidente ferroviario de Urda. Pero las investigaciones de la Guardia Civil y de la autoridad técnica ferroviaria van mucho más allá de la «evidente orden equivocada» al AVE de que retomara la marcha a toda velocidad sin tener en cuenta que el Iryo seguía bloqueado unos kilómetros más adelante.

El listado de supuestos errores en los sistemas ya localizados es largo: el LZB perdió la transmisión; el bloqueo lateral no impidió una autorización peligrosa; un telefonema (una comunicación reglamentaria entre el centro de control y el maquinista con instrucciones formalizadas) permitió circular con «marcha normal»; el AVE encontró una señal verde que no provocó la intervención del ASFA; y el centro de Atocha no rectificó tras conocer que el Iryo seguía inmovilizado.

¿Qué pasa cuando los sistemas ferroviarios de control dejan de funcionar? Los trenes aumentaron mucho su velocidad en los últimos años y los sistemas de control como el ASFA, que advierte de situaciones puntuales en la vía, tuvieron que evolucionar hacia modelos de supervisión continua como el LZB —el que está en funcionamiento en la línea Madrid-Sevilla— y el ERTMS, presente en el resto de las líneas de alta velocidad. Si se caen, un protocolo estricto regula la circulación degradada. El problema surge cuando no se cumple. Estas son las claves que intervienen cuando los sistemas de control dejan de funcionar.

La línea gallega está más expuesta

Al hilo de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), donde se produjo una colisión por alcance entre dos trenes, uno parado y otro en marcha, es preciso recordar que hay líneas de alta velocidad donde estos sucesos tienen más probabilidades de ocurrir que en otras. Es el caso de la línea de alta velocidad Galicia-Madrid, que desde su finalización relativa en diciembre del 2021 sigue contando con 120 kilómetros en vía única repartidos en cuatro tramos diferentes. Con vía única se corta la línea hasta que el tren se retire o reanude la marcha. Con la doble hay una alternativa para que la circulación se mantenga y para reorganizarla. El problema de la vía única.

Este diseño intermitente del corredor de alta velocidad gallego hunde sus raíces en la crisis de deuda que comenzó a partir del 2008, pero también en la escasa fe de los planificadores en la demanda que iba a tener la línea, algo que en estos cinco años la realidad se ha encargado de desmentir. Es probable que esta sección en vía única no esté terminada hasta más allá del 2030, por lo que Galicia aún tardará en completar en sentido estricto su línea de alta velocidad.



La crónica negra del tren va camino de cercenar un millar de vidas en medio siglo. En la lista de los 17 accidentes más graves, el del Alvia, en Santiago en el 2013, no es el más funesto, a pesar de que dejó 80 fallecidos. En 1972, un expreso que también regresaba de Madrid se estrelló contra un ferrobús y murieron 86 pasajeros, ocho más que en el descarrilamiento de la curva de Compostela. Otro drama en las vías que ha dejado cicatrices en la memoria popular fue el ocurrido en el Bierzo los primeros días de 1944; tiene hasta coplas esta tragedia que se silenció. Oficialmente, en la estación de Torre del Bierzo —que ya no existe— se dejaron la vida 78 personas, pero muchos historiadores dan por seguro que la lista de fallecidos superó el centenar y en la región juran que llegaron a 800. La mayoría (al menos 26 gallegos) murieron calcinados.

En total, medio siglo de graves accidentes ferroviarios. Dos de ellos, en los últimos diez meses.