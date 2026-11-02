Los forenses logran identificar a los 69 fallecidos en el siniestro de Urda

Trabajos nocturnos para tratar de encontrar pruebas entre los vagones descarrilados en Urda ZUMA vía Europa Press | EUROPAPRESS

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real concluyó este lunes por la noche la identificación de las 69 víctimas mortales confirmadas en el accidente ferroviario en Urda, según los datos que facilitó el Centro Integrado de Datos (CID). Según el balance provisional, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. Se notificaron ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera. Un total de 53 cuerpos sin vida fueron identificados por huella dactilar. Para hacer lo propio con los restantes fue necesario realizar análisis de ADN.

En cuanto a los heridos, 40 personas siguen hospitalizadas, la mayoría (29) en centros sanitarios de Castilla-La Mancha. Otros nueve se encuentran en Madrid y uno, en Andalucía. La situación es especialmente delicada para los diez pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Entre los heridos por el siniestro se encuentra Antonio Chao González, nacido en la parroquia de Galgao (Abadín), de 63 años y residente en San Fernando de Henares (Madrid). Continúa hospitalizado en Toledo, pero su evolución sigue siendo favorable, según explicaron miembros de su familia a La Voz. En el accidente, en el que murió su mujer, sufrió una lesión medular que requirió una intervención quirúrgica, tras la que pasó varios días en la uci antes de ser trasladado a planta. La evolución no solo es buena desde el punto de vista médico, sino también anímico, aunque ya sabe que su mujer murió en el accidente. Estos días, en el hospital, lo acompañan sus dos hijas.

El Colegio Montecastelo de Vigo lamentó en Instagram el fallecimiento en el accidente de Carlos Ortiz, director del área de colegios CEU y antiguo profesor del centro vigués. «Carlos dejó una huella imborrable como profesor en Montecastelo. Quienes tuvieron la fortuna de compartir con él su día a día recuerdan su entrega, su cercanía y su profunda convicción de que educar es, ante todo, servir», destacó.

La familia de una de las víctimas todavía permanece a la espera de noticias de su ser querido en el Centro de Atención a Familiares, ubicado en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo, según informó el Gobierno de Castilla-La Mancha.