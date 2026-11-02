Los forenses ya han identificado a 66 de los 69 fallecidos del accidente de Urda

Trabajos nocturnos para tratar de encontrar pruebas entre los vagones descarrilados en Urda ZUMA vía Europa Press | EUROPAPRESS

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados, este domingo por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID). El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, según ha informado el CID mediante un comunicado, que detalla que 54 de las 66 víctimas mortales son de nacionalidad española; 4 de nacionalidad estadounidense; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 japonesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.

Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, 3, que serían de nacionalidad extranjera, cuando sus familias, que están localizadas, lleguen a España para realizar de manera personal los trámites de identificación. Son datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

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Hasta el momento 53 de las 66 identificaciones de las personas fallecidas se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las restantes, 13, se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Han sido notificadas ya a las familias 60 identificaciones, que corresponden a 36 hombres y 24 mujeres y la notificación a las familias de las seis personas fallecidas restantes identificadas se hará con la mayor celeridad posible.

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El CID explica que «el procedimiento que se sigue una vez se identifica a la persona fallecida pasa, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se ha realizado de manera fehaciente y no antes, se incorpora a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente». Añade en la nota que 47 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares y que las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas continúan ininterrumpidamente desde el miércoles con el mayor rigor y celeridad posibles. Así mismo, según el CID, en este momento se mantienen activas 3 denuncias por desaparición que pertenecen a 2 ciudadanos de Australia y 1 de Japón.

Más de 60 profesionales han estado participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.