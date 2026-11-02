Feijoo contrapone su «capacidad de gestión» al «relato» y la «frivolidad» de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, Alberto Ortega | EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijoo lanzó este lunes una ofensiva frontal contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, utilizando como punto de inflexión el trágico accidente ferroviario de Urda. Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional, el líder del PP quiso marcar una línea divisoria insalvable entre lo que define como la política del «relato» y la «frivolidad», reivindicando su propia experiencia frente a la gestión de la izquierda. «España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer, necesita a alguien que quiera y sepa gobernar», sentenció de forma tajante, postulándose como la alternativa real con un rotundo: «Yo sí sé hacerlo».

La comparecencia, que ha arrancado con un respetuoso minuto de silencio por las víctimas mortales del reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha estado marcada por la fuerte crítica a las infraestructuras y a la actitud del Ejecutivo central. Feijoo ha arremetido de manera directa contra las últimas apariciones públicas y el perfil comunicativo de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo de forma explícita que se ahorren los «bailes, las reflexiones sexuales o las promociones de televisión» mientras el sistema ferroviario atraviesa una situación que ha calificado de «lamentable».

El foco de sus ataques más personales se dirigió hacia el ministro Óscar Puente. Feijoo aseguró que, de depender de él, el titular de Transportes ya habría sido cesado de inmediato e ironizó con qué estaría tuiteando el exalcalde de Valladolid «si esto lo hubiese hecho otro». Para el presidente de los populares, la gestión posterior a la tragedia evidencia una actitud que ha tachado de «infame, cruel y ruin», dudando incluso de la calidad humana de los miembros del actual gabinete al anteponer el poder a las responsabilidades políticas. «No es evidente que sean buenos gestores es que sean buenas personas», lanzó ante la cúpula del partido.

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En su argumentación, Feijoo dibujó una enmienda a la totalidad a los ocho años de mandato de Pedro Sánchez, al que acusó de utilizar el poder exclusivamente «como un fin en sí mismo». El político gallego cuestionó los supuestos logros del Gobierno, preguntando la utilidad de «batir récords de recaudación» o de «presumir de que el tren vive el mejor momento de su historia» cuando se producen tragedias como la de Toledo. Frente a una izquierda que, según sus palabras, «ha llegado a decir que quiere incendiar las calles», el dirigente gallego ha garantizado que bajo las siglas del PP los ciudadanos encontrarán «paz» y estabilidad, concluyendo que los problemas actuales del país solo se resolverán con rigor, criterio y seriedad.