Las encuestas ya evidencian una caída del PSOE tras el accidente ferroviario de Urda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto en Barcelona. David Zorrakino | EUROPAPRESS

La precampaña hacia las elecciones del 29 de noviembre cambió de forma abrupta tras el accidente ferroviario del pasado miércoles en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Hasta el trágico siniestro en Urda, el PSOE mantenía una estrategia de campaña de desbordante optimismo, sostenida por unas encuestas que ilustraban una mejora constante en la estimación de voto desde que el presidente Pedro Sánchez convocó elecciones el pasado 5 de octubre. Las 29 encuestas publicadas desde entonces en medios de comunicación llegaron a darle al PSOE el 28,2 % de los votos. La media de los cuatro sondeos publicados ayer en medios de comunicación, cuyo trabajo de campo finalizó después del accidente ferroviario, sitúan a los socialistas en el 25,5 % de los sufragios, a casi siete puntos del promedio del Partido Popular, que en todos los sondeos es primera fuerza. De media, el PP lograría el 32,2 %.

El PSOE experimenta ya el desgaste ocasionado por el accidente, el segundo en la red ferroviaria de alta velocidad española en nueve meses, y del que no ha se han depurado por ahora responsabilidades políticas. El promedio de estas cuatro encuestas respecto a las 25 anteriores rebaja en un punto la estimación de voto al PSOE. En el resto de los partidos, la diferencia es prácticamente similar. Curiosamente, PP, Vox y Frente Amplio crecen los tres en cuatro décimas.

El trabajo demoscópico de Sigma Dos para El Mundo presenta el peor escenario para los socialistas. El PSOE obtendría el peor dato histórico en la serie de encuestas elaboradas por esta empresa desde el inicio de la legislatura, con el 24,6 % de los votos, casi siete puntos menos que en el 2023 y 1,5 puntos menos desde la entrega del pasado lunes. Se traducirían en una horquilla de 97 a 103 escaños. Entre tanto, el PP experimenta una mejoría de cinco décimas desde la anterior encuesta, publicada a mediados de octubre, alcanzando el 31,1 %. Ese margen de mejora es, precisamente, la pérdida que sufre Vox, que aun así se mantiene por encima del 19 %. Ambos partidos superan juntos el 50 % de los votos y sumarían alrededor de 200 escaños, muy por encima de la absoluta (176).

Trasvase al PP

El sondeo de Sigma Dos muestra también un trasvase de 244.000 votos del PSOE al PP en apenas tres días. Los socialistas pierden alrededor de 450.000 sufragios.

La encuesta de NC Report para La Razón, cuyo trabajo de campo comenzó antes del accidente pero finalizó un día después, frena el crecimiento sostenido que experimentaba la candidatura de Pedro Sánchez hasta entonces. Obtendría el 25,6 % de los apoyos, un punto más que el pasado 3 de octubre, antes de la convocatoria electoral. Según muestran el resto de las encuestas, PP y Vox exceden con holgura la absoluta. Según NC Report, el PSOE retiene el 69,6 % del electorado del 2023, y el 10,5 % optaría ahora por los de Alberto Núñez Feijoo.

La brecha entre PP y PSOE crece en más de un punto en estos últimos cuatro trabajos, y se eleva a 6,6 puntos. Sin embargo, esta diferencia no se debe tanto al comportamiento electoral del PP, que apenas crece, como a la caída generalizada de los socialistas.

El partido de Santiago Abascal se asienta ya por encima del 19 % de los sufragios en todos los escenarios. Entre tanto, la marca del Frente Amplio, la coalición heredera del espacio de Sumar, sigue sin funcionar y se queda por debajo del 7 %. Podemos apunta a un resultado muy pobre, ya que apenas supera el 2 % de los votos, quedándose por debajo del la candidatura del ultra Alvise Pérez en la mayoría de los sondeos, entre ellos, la encuesta de Sondaxe publicada este domingo en La Voz.

Este trabajo, cuyas entrevistas se realizaron hasta el mismo día del accidente, por lo que todavía no recoge sus efectos demoscópicos, sitúa al Partido Popular 2,3 puntos por encima del PSOE.