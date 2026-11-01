Un despliegue policial sin precedentes evita nuevos disturbios de Blocus

Miembros de la Policía Nacional montan guardia este fin de semana de Halloween, en el centro de Madrid. Daniel Gonzalez | EFE

Un dispositivo policial sin precedentes en los últimos años disuadió a los violentos integrantes de la red anónima Blocus de repetir sus fechorías en varias ciudades españolas a lo largo del fin de semana de Halloween. Solo en Barcelona y su entorno metropolitano, el más de medio millar de agentes de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana desplegados en las principales arterias comerciales y en estaciones de metro y ferrocarril llevó a cabo un total de 2.264 identificaciones de menores de edad en la noche del sábado al domingo, coincidiendo con las convocatorias de la plataforma en TikTok y Telegram. En esta ocasión, bien auscultadas —algunas clausuradas— por los servicios de inteligencia. Las identificaciones se centraron en un perfil concreto, «menores y con una indumentaria determinada», según explicó la consejera catalana de Interior, Núria Parlon, y no en «criterios étnicos», como denunció la CUP. «Fue un dispositivo proporcional, había que hacerlo», subrayó. Además, se impusieron 181 denuncias por decomiso de objetos peligrosos, como piedras y espráis.

Ingreso en prisión

En paralelo, prosigue la acción de la Justicia. El juzgado de instrucción número 14 de Barcelona decretó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para un joven de 18 años, supuesto «ideólogo» de los altercados del pasado 24 de octubre, que se saldaron con una treintena de comercios desvalijados, decenas de contenedores quemados y 14 policías heridos; cuatro, de cierta gravedad. En el auto, el magistrado observa «indicios de conspiración para cometer desórdenes y grupo criminal», según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una publicación en X.

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Otro de los implicados en la trama, el arrestado el jueves en Sant Sadurní d'Anoia, cerca de Barcelona, ingresó el sábado en un centro de internamiento en régimen cerrado. También el sábado, pero en Valencia, la Policía Nacional detuvo a otro menor en las inmediaciones de la plaza de toros. Tiene 16 años, llevaba guantes y prendas para ocultar su rostro. Según fuentes del CNP, se le considera responsable de la difusión inicial del cartel de Blocus que animó a otros jóvenes a unirse a la trama para cometer saqueos y actos de pillaje en comercios del centro de la ciudad. En esta zona de la capital valenciana, se identificaron a 440 personas y se impusieron seis actas administrativas por tenencia de armas, siete por drogas, y otra por falta de respeto a agente de la autoridad. Además, se requisaron nueve espráis homologados, 28 pasamontañas y ocho caretas, entre otros efectos.

También en las proximidades de Valencia, concretamente en Picaña, la Guardia Civil detuvo el viernes al «presunto fundador y principal impulsor» en España de este movimiento. El miércoles, ya se había arrestado a un menor de 17 años, presunto creador de los canales de comunicación Blocus Vlc en aplicaciones de mensajería instantánea, que fue internado en un centro de menores. En total, son siete los jóvenes detenidos por su presunta vinculación con la plataforma anónima en Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola, a los que se suman las cuatro detenciones de Cataluña.