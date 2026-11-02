La desgracia en Urda desempolva el traje de gestor
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Feijoo presenta al PP como partido «sólido y con experiencia de gobierno» y Sánchez defiende la apuesta por los servicios públicos mientras mantiene a Puente en el cargo02 nov 2026 . Actualizado a las 14:11 h.
La tragedia ferroviaria de Urda ha dinamitado la campaña pensada desde Ferraz. Atrás quedan los bailes, los besos y el optimismo desbordante generado por unas encuestas que invitaban a soñar una remontada que el día