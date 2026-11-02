Canarias activa el plan de emergencias por un cero energético en La Palma

Imagen de lluvias en la isla canaria de La Gomera, en una imagen de archivo Europa Press

La isla de la Palma despertó en la mañana de este lunes sin suministro eléctrico y en plena alerta por una tormenta que ha dejado hasta 62 litros de agua de lluvia. El cero energético se produjo a las 06.38 horas y ha afectado a 50.508 suministros eléctricos de la isla, en una incidencia cuyo origen se desconoce por el momento y que se ha producido en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Según la información de Endesa a Efe, ya se encuentran en marcha las maniobras para recuperar el servicio eléctrico.

Uno de los elementos que condiciona la reposición es la indisponibilidad de la línea Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios, la única línea de transporte eléctrico de la isla y cuya gestión corresponde a Red Eléctrica. Esta infraestructura ya había registrado una incidencia durante la madrugada, antes de producirse el cero energético, según han detallado las mismas fuentes.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la situación acaecida de cero energético que afecta a la isla de La Palma, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha declarado la situación de alerta en toda la isla. Ante esta situación se ha declarado la Situación de Alerta a efectos de seguimiento de la evolución de la incidencia, apoyo en la coordinación entre las administraciones y organismos implicados y valoración de posibles afecciones a los servicios esenciales.

Durante la pasada madrugada las lluvias también dejaron diversas incidencias en los municipios de Breña Baja y Breña Alta. Las precipitaciones provocaron la necesidad de realizar achiques de agua en viviendas y locales, además de registrarse alcantarillas que llegaron a rebosar como consecuencia de la acumulación de precipitaciones.

La isla también se encuentra desde las 2.00 horas en situación de alerta máxima por lluvias pues la actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en el este de la isla, donde se han registrado acumulaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en una hora y 138 litros en 12 horas. En el resto de la isla de La Palma, así como en las islas de El Hierro y La Gomera, se mantiene la Situación de Alerta, mientras que Tenerife y Gran Canaria permanecen en Situación de Prealerta.

Para el resto del lunes se prevén chubascos dispersos muy intensos en las islas occidentales -que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente hasta las 15.00-, así como lluvias fuertes en Tenerife y Gran Canaria que podrían alcanzar los 20 mm por hora, especialmente en el norte y área metropolitana de la isla de tinerfeña.

Desde la Dirección General de Emergencias han advertido de que el episodio presenta una elevada incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que aseguran que mantendrán el seguimiento continuo del temporal y han instado a la población a extremar la precaución y seguir los consejos de autoprotección oficiales.