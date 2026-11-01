La tormenta que atraviesa Canarias deja sin luz a 160.000 viviendas

Imagen de archivo del tráfico bajo la lluvia. MIQUEL A. BORRÀS | EFE

La tormenta que atraviesa Canarias desde la pasada madrugada provocó este domingo un apagón que afectó al suministro eléctrico en las islas de Tenerife y La Gomera y dejó sin luz a unas 160.000 viviendas durante las primeras horas de la mañana. La incidencia quedó resuelta poco después y el servicio se restableció por completo a las 8.51 horas.

Según han precisado fuentes de Red Eléctrica a Europa Press, el incidente se produjo a las 8.24 horas, cuando se desconectaron dos circuitos de 220 kV en el sur de Tenerife: la línea Granadilla-Vallitos y la línea Vallitos-Abona.

A esta incidencia se añadió la desconexión de un importante contingente de generación en la central de Granadilla, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el archipiélago.

El apagón afectó al sistema eléctrico Tenerife-La Gomera, donde se dejaron de alimentar aproximadamente 140 megavatios (MW). No obstante, las labores de recuperación permitieron restablecer la totalidad del suministro eléctrico en unos 27 minutos después de producirse la incidencia. De este modo, ambas islas recuperaron la normalidad en el suministro eléctrico mientras Canarias continúa bajo los efectos de la tormenta. Fuentes de Red Eléctrica aseguran que se activó toda la generación disponible, incluida la de emergencia para la pronta recuperacion del servicio eléctrico.

Al apagón se sumaron cerca de medio centenar de incidencias. Así lo informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), que puntualiza, entre las incidencias, desprendimientos puntuales en ambas islas, afectadas por la situación de alerta, así como achiques en municipios del sur.

El Gobierno de Canarias ha activado esta mañana la situación de emergencia por lluvias en Tenerife y ha declarado la alerta en el área metropolitana de la isla ante el empeoramiento de las previsiones meteorológicas.