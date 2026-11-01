El sindicato ferroviario exige que se prohíba seguir la marcha cuando fallen los sistemas de seguridad

El sindicato Semaf exige que la regulación impida circular a marcha normal cuando caiga el sistema de seguridad. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) pidió modificar con urgencia la normativa de seguridad ferroviaria tras el accidente del pasado miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos. El sindicato reclama que no se permita a los trenes reanudar la marcha normal cuando exista la posibilidad de que dos convoyes se encuentren en un mismo cantón tras una avería de los sistemas de protección LZB o ERTMS.

Semaf trasladó esta petición a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), a la que insta a adoptar medidas «con carácter urgente» para «clarificar y modificar la norma que regula el LZB» y aquellos aspectos similares que comparte con el ERTMS. La solicitud llega después de que las primeras pesquisas sobre el accidente hayan señalado un fallo del sistema LZB, que obligó a cambiar las condiciones de circulación de los trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según la información inicial de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación civil (Aitat), el sistema LZB dejó de funcionar a las 8.31 horas del miércoles. La avería obligó a pasar al Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), que regula la circulación mediante señales situadas junto a la vía. En estas circunstancias también interviene el sistema ASFA, que supervisa determinadas indicaciones de señalización y puede actuar sobre el frenado de los trenes. El cambio de sistema llevó al Centro de Regulación y Control (CRC) del ADIF y a los maquinistas a intercambiar información para gestionar la circulación.

Según las informaciones conocidas hasta ahora, el AVE de Renfe y el tren de Iryo quedaron dentro de un mismo cantón, es decir, en un mismo tramo de vía delimitado para regular el tráfico ferroviario. En esa situación, las señales que controlan la entrada a cada cantón no necesariamente permiten evitar un alcance entre dos trenes que ya se encuentran dentro de él.

El protocolo, bajo lupa

Uno de los puntos que deberá aclarar la investigación es la autorización del centro de control del ADIF para que el AVE reanudara la marcha normal después del fallo del LZB. Según las informaciones publicadas, esa orden permitía al tren circular a velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, en lugar de hacerlo en régimen de marcha a la vista, que obliga al maquinista a adaptar la velocidad para poder detenerse ante cualquier obstáculo o vehículo que encuentre en la vía. El tren Iryo también habría recibido autorización para reanudar la circulación, aunque no consiguió ponerse en movimiento antes del choque.

Queda por determinar por qué no pudo arrancar, qué información manejaba el centro de control sobre la posición de ambos trenes, y si las órdenes transmitidas se ajustaron a los procedimientos previstos para este tipo de incidencias.