Rueda traslada su pésame a las familias de las víctimas del accidente de Urda

El presidente gallego, Álfonso Rueda, al término del Consello da Xunta del lunes XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su más sentido pésame y «todo el cariño» a las familias de los gallegos fallecidos y del resto de las victimas del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) el pasado miércoles tras un choque entre dos trenes.

«Seguen chegando noticias tristísimas de de Urda», escribió en su perfil de X. El mensaje está acompañado de la noticia de La Voz de Galicia que informa del fallecimiento de María Vázquez Nieto, una arquitecta de Cerdedo Cotobade (Pontevedra) de 42 años, identificada como una de las 69 personas fallecidas durante el siniestro.

«Desde aquí, o meu máis sentido pésame e todo o cariño para as familias dos galegos falecidos e do resto das vítimas. Estamos con eles, e con todos e cada un dos afectados», concluyó el presidente de la Xunta.

Fallecimiento de María Vázquez Nieto

El fallecimiento de María Vázquez Nieto se conoció durante el sábado. Además, era hija de un exconcejal del PP de su localidad natal, Enrique Vázquez. Su cuerpo será trasladado a Galicia desde Madrid y será velada en su municipio natal, sin que hayan trascendido más detalles por el momento.

El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos entre un total de 538 personas que viajaban en los trenes de Renfe e Iryo implicados en el accidente.