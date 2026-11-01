El PP se personará en la causa por el accidente de Urda y exige al Gobierno que asuma responsabilidades

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios. Marta Fernández | EUROPAPRESS

El Partido Popular se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que ha dejado, hasta el momento, 69 muertos y decenas de heridos, para que se investiguen los hechos «hasta el final» y se depuren las responsabilidades que correspondan, según ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Alma Ezcurra, en un vídeo remitido por la formación.

«Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan», ha afirmado Ezcurra, quien ha sostenido que lo ocurrido en Urda «no puede explicarse simplemente como un accidente».

La portavoz del PP ha atribuido la tragedia a «años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas» que, a su juicio, el Gobierno y el Ministerio de Transportes deberán explicar.

En su intervención, coincidiendo con el Día de Todos los Santos, Ezcurra ha recordado a las más de cien víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y ha dedicado una mención especial a Fátima Báñez, compañera del PP fallecida en una de las tragedias. «Era una mujer maravillosa, una servidora pública eficaz y una compañera generosa y cercana a la que vamos a echar muchísimo de menos», ha señalado la portavoz 'popular'.

Ezcurra ha criticado que, mientras las familias todavía buscaban a sus seres queridos, se difundieran en los medios de comunicación conversaciones de trabajadores e incluso las últimas palabras de un maquinista fallecido cuando intentaba frenar el tren. «Antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló porque los sistemas de seguridad están precisamente para evitar que ningún error humano termine en una tragedia. Y la tragedia ha sucedido no una sino dos veces y eso no es normal», indicó.

En este punto, ha dado la razón a Sánchez al reconocer que dos tragedias así son inasumibles, pero ha criticado que nadie asuma responsabilidades. «La pregunta es, ¿por qué ante lo inasumible nadie asume una sola responsabilidad? ¿Qué tiene que pasar en España para que este gobierno entienda que su indolencia tiene consecuencias?», cuestionó

Asimismo, acusó al Ejecutivo de estar realizando encuestas para medir el impacto electoral de la tragedia en lugar de centrarse en las familias y en la seguridad ferroviaria. «¿La responsabilidad llega solo si trae consigo rédito electoral?»..

Por último, reclamó un Gobierno en el que «manden los expertos, no colegas de partido» y que sitúe «la gestión, el rigor y la experiencia» por encima de todo. «Basta de espectáculos, basta de incompetencia. Hoy toca recordar a los muertos y también comprometernos con los vivos», ha concluido.

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Vox también se personará como acusación popular

El líder de Vox, Santiago Abascal, también anunció este domingo que su partido se personará como acusación popular en la causa por el accidente ferroviario de Urda. Dijo hacerlo para que se «conozca toda la verdad» y ha tildado de «canallada de la peor especie» culpar a un trabajador por los fallos técnicos.

«Exijo conocer toda la verdad y exijo que esto lo conozcamos en sede judicial. Vox va a volver a personarse en este asunto como acusación para que podamos conocer toda la verdad. Por eso ayer pedimos en primer lugar que se protegieran las pruebas que existieran del accidente para que no tuviéramos que tener noticias de nuevo como las de Adamuz donde se habían retirado del lugar del accidente elementos probatorios importantes», señaló en una entrevista publicada este domingo por El Mundo y recogida por Europa Press.

«España tenía un sistema ferroviario del que sentirnos orgullosos y eso se ha desplomado de una manera brutal y trágica», afirmó Abascal, antes de acusar al Gobierno de no renovar la red viaria ni incorporar nuevos mecanismos de seguridad, y de dejar que «las cosas se queden obsoletas».

El líder de Vox ha afirmado que los técnicos y los jueces serán quienes determinen las causas de los accidentes ferroviarios y de otros fallos recientes, como el apagón. «Nos gustaría saber con exactitud quién está detrás de todos estos fallos que parecían imposibles», ha indicado, para añadir que, a su juicio, existe «mucho fanatismo ideológico detrás de las decisiones políticas» y «mucha corrupción detrás de problemas que están surgiendo en torno a los accidentes ferroviarios».

En este sentido, el líder de Vox también reclamó una «revisión total de los gastos del Estado» y una «auditoría completa» para eliminar, entre otros, los gastos políticos, los destinados al mantenimiento de estructuras sindicales y patronales y los derivados de «la imposición de agendas como el Pacto Verde, las agendas de género o la Agenda 2030». A su juicio, el dinero de los impuestos debe destinarse a «las cosas verdaderamente importantes en España», entre las que ha citado la sanidad, la educación, la seguridad en las calles y las infraestructuras.

Asimismo, Abascal defendió que su partido mantenga su actividad política pese al luto por las víctimas del accidente ferroviario. «Estar de luto no significa dejar de trabajar». «Que nadie utilice el luto para callarnos», añadió, al tiempo que criticaba lo que considera una «hipocresía» de políticos que participan en funerales y después se olvidan de los afectados.