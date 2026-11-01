La línea gallega está más expuesta a choques de trenes al tener 120 kilómetros en vía única

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Un AVE, pasando por el cambiador de ancho de Taboadela. Esta es una de las fronteras entre un tramo en vía única y otro en doble.
Un AVE, pasando por el cambiador de ancho de Taboadela. Esta es una de las fronteras entre un tramo en vía única y otro en doble. SANTI M. AMIL

El sistema de seguridad ERTMS, desplegado en el corredor de alta velocidad Madrid-Galicia, evita este tipo de colisiones automáticamente. La doble vía tardará en completarse en todo el trazado

01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Al hilo de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), donde se produjo una colisión por alcance entre dos trenes, uno parado y otro en marcha, es preciso recordar que hay líneas de alta velocidad donde

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