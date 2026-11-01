La línea gallega está más expuesta a choques de trenes al tener 120 kilómetros en vía única

Un AVE, pasando por el cambiador de ancho de Taboadela. Esta es una de las fronteras entre un tramo en vía única y otro en doble. SANTI M. AMIL

Al hilo de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), donde se produjo una colisión por alcance entre dos trenes, uno parado y otro en marcha, es preciso recordar que hay líneas de alta velocidad donde