La línea gallega está más expuesta a choques de trenes al tener 120 kilómetros en vía única
REDACCIÓN / LA VOZ
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El sistema de seguridad ERTMS, desplegado en el corredor de alta velocidad Madrid-Galicia, evita este tipo de colisiones automáticamente. La doble vía tardará en completarse en todo el trazado01 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Al hilo de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), donde se produjo una colisión por alcance entre dos trenes, uno parado y otro en marcha, es preciso recordar que hay líneas de alta velocidad donde