La jueza de Urda pide más operarios para mantener las labores de búsqueda de manera ininterrumpida

Medio centenar de agentes de la Guardia Civil siguen, a primera hora del domingo, trabajando en la zona. Ángeles Visdómine | EFE

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, en la provincia de Toledo, que investiga el accidente ferroviario de Urda, ha dictado una providencia para requerir «de forma urgente» a la empresa de grúas contratada por Adif que disponga del personal y los turnos de relevo necesarios de manera que no sea necesario no interrumpir los trabajos de retirada de vagones siniestrados y de búsqueda de las personas fallecidas. Además, ha dictado un segundo auto en el que prohíbe la divulgación de información e imágenes de las víctimas de la tragedia o de sus familiares a fin de preservar su intimidad y dignidad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Tsjclm), este requerimiento judicial fue acordado y notificado en la tarde de este sábado con el objetivo de que no hubiese que interrumpir las tareas de desescombro durante la noche. Una situación que, finalmente, sí acabó ocurriendo como consecuencia de la falta de operarios suficientes de la empresa de grúas contratada por Adif. Los trabajos no se reanudaron hasta las ocho de la mañana de este domingo en la zona del siniestro. La instructora no quiere que vuelvan a suceder este tipo de parones debido a que quiere que se puedan localizar lo antes posible todos los restos de las 69 personas que fallecieron el pasado miércoles en la colisión de un tren AVE con un Iryo en el corredor Madrid-Sevilla y que, así, puedan entregarse «con la mayor rapidez» los cuerpos a sus familiares.

La magistrada ha dictado además un auto con el que prohíbe la «obtención, divulgación o publicación de información o imágenes relativas a las víctimas del siniestro ferroviario o sus familias». La resolución tiene como objetivo la protección de la «intimidad, integridad y dignidad» de quienes perdieron la vida por la colisión de trenes y de sus allegados, además de para evitar que se puedan producir situaciones de revictimización que dañen aún más a todas estas personas. La única excepción que la instructora deja en este sentido es la difusión de los datos necesarios para identificar a los fallecidos. El tribunal no ha facilitado el contenido íntegro del auto, por lo que el alcance preciso de las restricciones queda pendiente de conocer.

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Labores de búsqueda

La paralización nocturna afectó a los trabajos para la retirada de vagones, unas labores que resultan esenciales para que los equipos de búsqueda puedan acceder a las zonas ocultas por los convoyes destrozados. La Guardia Civil, por su parte, mantuvo durante la noche efectivos sobre el terreno para tratar de localizar restos biológicos y recoger pruebas, con apoyo de iluminación artificial.

Hasta el sábado se habían retirado cinco vagones, tres del tren Iryo y dos del AVE de Renfe, con ayuda de tres grandes grúas. El portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, había explicado que los especialistas y las unidades caninas inspeccionan «palmo a palmo» la zona a medida que se levantan los restos metálicos.

La intervención judicial llega cuando todavía quedan trece víctimas mortales pendientes de identificar. Según el último balance del Centro de Integración de Datos (CID), difundido el sábado por la noche, se ha determinado la identidad de 56 de las 69 personas fallecidas en la colisión del miércoles 28 de octubre. El balance de muertos continúa siendo provisional.

De las 56 identificaciones, 51 ya se han comunicado personalmente a las familias: 33 corresponden a hombres y 18 a mujeres. Los restos de 36 fallecidos se encuentran a disposición de sus allegados, aunque esa circunstancia no acredita que todos hayan sido entregados materialmente. Las otras cinco notificaciones están pendientes.

Entre los identificados hay 54 españoles, un ciudadano francés y otro portugués. Las trece identificaciones restantes, que según las estimaciones del CID corresponderían a extranjeros, dependen de actuaciones de cooperación internacional. Permanecen activas trece denuncias por desaparición de ciudadanos de Estados Unidos, Australia, Japón, Argentina, Canadá, México, República Checa y Túnez.

Los médicos forenses ya han concluido las 69 autopsias. La Guardia Civil ha identificado a 52 víctimas mediante huellas dactilares y a otras cuatro a través del análisis de ADN. En las labores de identificación y examen de los fallecidos han participado más de sesenta profesionales, incluidos especialistas de Criminalística, médicos forenses y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología.

En el dispositivo trabajan 27 guardias civiles del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, encargados de las identificaciones mediante huellas y de las pruebas genéticas a familiares de desaparecidos. Otros nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se ocupan de los análisis de ADN de los fallecidos.