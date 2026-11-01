Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de un joven de 22 años en Plasencia

Eduardo Palomo | EFE

El presunto autor del homicidio de un joven de 22 años el pasado viernes en Plasencia (Cáceres) ha ingresado este domingo en prisión, mientras que un segundo detenido, relacionado con los mismos hechos, ha sido puesto en libertad con cargos.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 30 de octubre, a las 02.00 horas, cuando se recibió un aviso alertando de que un varón se encontraba herido por arma blanca en la confluencia de las calles Talavera y Encarnación de la ciudad. Varias dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local acudieron al lugar. Los primeros agentes prestaron auxilio a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, que la trasladaron al Hospital Virgen del Puerto, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras asegurar la zona y practicar diligencias de investigación, entre ellas, la toma de declaraciones a numerosos testigos, las informaciones recabadas permitieron a los agentes identificar al presunto autor de la agresión y localizar un domicilio próximo al lugar de los hechos, hacia el que se dirigieron las patrullas, según ha trasladado la Policía Nacional en un comunicado.

En las inmediaciones del inmueble, los agentes interceptaron la tentativa de huida de los dos varones, de 19 y 26 años. Según las investigaciones, el primero de ellos sería el presunto autor material de los hechos, mientras que el segundo habría tratado de ayudar al primero a eludir la acción de la justicia y a ocultar a la Policía Nacional una importante cantidad de droga del piso en el que residía el homicida, con la intención de abandonar Plasencia.

18 kilogramos de droga

Durante la actuación, los agentes han intervenido dos maletas que contenían 16 kilogramos de hachís, distribuidos en tabletas, y 2 kilogramos de marihuana. Por estos hechos, el segundo varón fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas, sin perjuicio de la investigación de su posible conducta de encubrimiento.

En el transcurso de la intervención también se han incautado, en el domicilio, dos armas de fuego simuladas y 17 armas blancas de diferentes tipos. Además se han intervenido 5 gramos de cocaína y un vehículo.

Asimismo, los agentes reconstruyeron el recorrido de huida del presunto autor desde el lugar de la agresión. Tras varias batidas y otras diligencias policiales, localizaron un machete que, según los indicios examinados, podría haber sido el arma utilizada en el homicidio.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Plasencia durante la mañana de este domingo, 1 de noviembre, junto con los efectos intervenidos y las diligencias practicadas.

Tras esto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Plasencia, Plaza 4, ha resuelto el ingreso en prisión del presunto autor del homicidio consumado y la libertad con cargos para el segundo de los implicados.