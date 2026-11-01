Dos vidas de maquinistas robadas y una tercera marcada para siempre

Antonio Acedo, maquinista del AVE siniestrado. antonio acedo

El accidente de tren de Urda se ha llevado por delante la vida de Antonio Acedo, el maquinista que iba a los mandos del AVE, y de Daniel Cabañas, su compañero en prácticas que iba con él en la cabina. La profesional que operaba el Iryo logró sobrevivir. Según los sanitarios que la atendieron en un primer momento, se quejaba únicamente de un dolor en la espalda. Lo grave de verdad para ella fue el impacto psicológico.

Antonio Acedo Meneses nació en Móstoles en 1990. Tenía 36 años y una vida dedicada al ferrocarril. Era el maquinista que pilotaba el AVE siniestrado en Urda. Su infancia y juventud las pasó en Fuenlabrada, en el barrio de Loranca. Antonio venía de familia ferroviaria, llevaba el tren en los genes. Su padre era maquinista y su abuelo se ocupaba de que a las locomotoras de Renfe no les fallara el cuadro eléctrico. En su casa, el tren estaba presente en todo, paisajes, recuerdos, fotografías… En su blog, Antonio mostraba sus inquietudes, no solo profesionales, también en lo personal. Cuenta que desde edades bien tempranas el paisaje ferroviario formó parte de sí mismo.

Apasionado por la fotografía

También se sintió fascinado por la fotografía, interés que fue cultivando durante su adolescencia, «contemplando antiguos negativos, diapositivas y fotografías analógicas de viejos viajes familiares realizados, en su mayoría, con cámaras como la española Werlisa Color, una Minolta 7000 y una Start polaca de tipo Rolleicord».

En el 2012, emprende los estudios de maquinista de tren, lo que le llevará a Barcelona, donde sirvió en los trenes de Rodalies. Además, para dar rienda suelta a su vena artística se matriculó en Arte, Historia, Geografía en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Tenía previsto mudarse a Madrid con su pareja.

En Paisajes desde el tren muestra algunas de sus fotos. Algunas están tomadas con un teléfono móvil «adosado a la ventana del tren, captando la relación entre el poder y el esplendor de la naturaleza sobre el hombre, así como la fugacidad de la belleza imperceptible». En el año 2016, comenzó a viajar en AVE entre Madrid, Barcelona y Valencia. «En dichos viajes es donde comencé a observar la belleza sublime del paisaje efímero que se desvanece con el propio paso del tren», escribe. También militó en Izquierda Española, formación que se deshizo en elogios tras su muerte: «Antonio era de esas personas que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja huella. De esas a quienes no se está preparado para decir adiós».

Daniel Cabañas Cob era el maquinista en prácticas que observaba con atención todas y cada una de las indicaciones que le daba Antonio Acedo en la cabina del AVE 2080. Tenía 31 años, apenas cinco menos que su compañero y maestro. Vecino de Leganés (Madrid), la pasión de su vida, como la de Antonio, era el ferrocarril. Daniel se formó en robótica industrial, electricidad, electrónica e instalaciones eléctricas en ciclos de FP de grado medio y superior, y su primer contacto con el oficio le llegó en el 2015, cuando entró en los talleres de Santa Catalina para conocer las labores de mantenimiento de los trenes de alta velocidad.

Entre bogies, motores y rodamientos, soñó con pilotar algún día aquellos gigantes de acero, algo que lo perseguiría durante los años siguientes. Su primer contacto como aprendiz de maquinista fue en una locomotora de transporte de mercancías, en la Escuela Ferroviaria Low Cost Rail, entre los años 2018 y 2019. Con el diploma ya en la mano, sus primeros kilómetros los hizo en la cabina de los lentos y pesados trenes de mercancías, en los que estuvo dos años.

En el 2021, dio el salto a Renfe, trasladándose a Barcelona para incorporarse a la plantilla de Rodalies, el servicio ferroviario que conecta la capital catalana con los municipios de su entorno. Después, en el 2023, pasó a Madrid, para pilotar los mismos trenes de cercanías de la operadora estatal, pero en la capital de España.

Hasta que en marzo del 2026 le ofrecieron por fin la gran oportunidad de hacer realidad su sueño: poner un pie en la alta velocidad como auxiliar en prácticas en la ruta del AVE que enlaza Madrid con Andalucía. En poco tiempo, estaría a los mandos de aquellas locomotoras cuyas entrañas vio de cerca en los talleres de mantenimiento. El destino quiso que a este treintañero loco por el ferrocarril la muerte le llegara así, fugaz, al galope de su amado caballo de hierro. La vida se le fue en Urda, el pueblo hoy más triste de España.

Negativo en drogas y alcohol

Según recogen varios medios andaluces, la maquinista del Iryo 6076 se llama Lorena y se inició en el oficio en el año 2022. Una vez superadas las pruebas de aptitud de la operadora italiana, formó parte de la primera generación de maquinistas de Iryo en España. Tras el accidente, fue trasladada al Hospital de Toledo, donde dio negativo en los controles de alcohol y drogas.

La Gaceta de Granada recoge que la conductora tranquilizó a sus familiares y allegados a través de un estado de WhatsApp en el que aseguraba que se encontraba en buen estado y avisaba de que necesitaría tiempo para recuperarse emocionalmente: «Estoy bien, pero voy a desconectar unos días». Aunque lleva cuatro años manejando trenes de alta velocidad, cursó Terapia Ocupacional en la Universidad de Granada y, tras graduarse en el año 2010, ejerció en el ámbito sociosanitario y en residencias de mayores como la Fundación Tejada, SARquavitae en Toledo o Amavir en la Comunidad de Madrid.