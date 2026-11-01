El dirigente popular es el líder mejor valorado, pero ningún candidato se acerca al aprobado

Alberto Núñez Feijoo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau

Ninguno de los candidatos de los cuatro partidos de ámbito estatal que concurren en las próximas elecciones generales alcanza el aprobado. Quien obtiene mejor nota es Alberto Núñez Feijoo, con un cuatro sobre diez, dos décimas por encima del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, recibe un 3,5 de valoración en la encuesta de Sondaxe, frente al 3,1 de la candidata del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los cuatro presentan un alto grado de notoriedad, con los tres primeros por encima del 94 % de conocimiento.

El líder mejor valorado por sus votantes es Abascal, al que le ponen un 8,2. Le sigue Pedro Sánchez, a quien los socialistas le otorgan un 6,8, dos décimas más de la calificación recibida por Feijoo entre los electores del Partido Popular. La peor nota es para Ada Colau, con un 6,4 para aquellos que depositaron la papeleta de Sumar en el 2023. Entre los nuevos votantes, los mejor valorados son Feijoo (4,9) y Abascal (4,8). El líder mejor valorado fuera de su partido es Sánchez, que recibe un 6,5 entre los votantes de Sumar, una décima más de la que le dan a su candidata. Los votantes del BNG suspenden a los cuatro, dando al candidato socialista la mejor valoración, con un 4,8.

Tampoco alcanza el aprobado ninguno de los candidatos en las distintas franjas de edad. La mejor calificación es para Pedro Sánchez, un 4,5 entre los electores de 18 a 29 años.