El déficit de gestión del ADIF deja sin ejecutar miles de millones de dinero europeo

De izquierda a derecha, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente del ADIF, Pedro Marco de la Peña, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, el 30 de octubre. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Unión Europea movilizó miles de millones de euros para que España modernizara su red ferroviaria, pero la ejecución de esos recursos y los controles sobre las obras han terminado bajo el escrutinio de los organismos fiscalizadores y judiciales. La tragedia de Adamuz y ahora la de Urda han puesto el foco sobre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la gestión económica de esos recursos. Contratos, inspecciones y decisiones técnicas están siendo examinados. Por un lado, la Fiscalía Europea investiga posibles delitos de fraude y malversación de fondos comunitarios destinados a la infraestructura, mientras el Tribunal de Cuentas ha documentado irregularidades en procedimientos de contratación del ADIF.

Solo Adif y Adif-Alta Velocidad han sido gestores de más de 5.900 millones de euros en fondos del Plan de Recuperación como entidades ejecutoras para infraestructuras ferroviarias en toda España, según el órgano fiscalizador. Pero la controversia no gira solo en torno a cuánto dinero recibieron, sino también a qué trabajos se destinaron estas partidas, cómo se certificaron y qué controles garantizaron su correcta ejecución.

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En las comparecencias de la Comisión de Investigación del Senado —que se extendió desde febrero hasta la disolución de la Cámara Alta por la convocatoria de elecciones—, el presidente del administrador de infraestructuras, Luis Pedro Marco de la Peña, defendió que los más de 110 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la renovación de la línea Madrid-Sevilla estaban «gastados, certificados y cuentan con toda la trazabilidad». La dirección de la empresa pública sostuvo que la ayuda no estaba destinada a una actuación aislada, como la compra de traviesas, sino al conjunto del programa de renovación de la infraestructura.

El plan tenía un presupuesto global de unos 780 millones de euros, de los que aproximadamente 111,6 millones procedían de financiación comunitaria. Según la documentación de la Comisión Europea, la inversión computable alcanzaba los 801,6 millones, con una aportación FEDER de 110 millones. Las cifras responden a referencias presupuestarias y de certificación distintas, pero sitúan la dimensión económica de una de las principales actuaciones de modernización ferroviaria del país.

La explicación del ADIF sobre el alcance de la renovación integral fue uno de los puntos centrales de la comparecencia parlamentaria. Tanto el presidente del ente ferroviario como el de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) explicaron que el concepto comprendía actuaciones sobre la plataforma, los desvíos, la señalización y la electrificación. No suponía, sin embargo, sustituir indiscriminadamente todos los elementos de la vía: aquellos tramos de carril y balasto —la capa de grava sobre la vía para asentar traviesas y carriles— que conservaban vida útil podían mantenerse. Esta precisión resulta relevante en el punto kilométrico 318,681, donde se produjo la rotura que desencadenó el siniestro en Adamuz y donde —según el ADIF— los trabajos no implicaron la sustitución completa de todos los elementos de vía existentes en el entorno.

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Tres requerimientos

El 20 de marzo, la Fiscalía Europea abrió diligencias bajo la supervisión del magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en funciones de juez de garantías. Durante las comparecencias parlamentarias, el ADIF confirmó haber recibido tres requerimientos de información de la Fiscalía Europea para aportar documentación administrativa sobre determinados contratos. Entre los expedientes solicitados figuran actuaciones relacionadas con traviesas y evaluación técnica, valoradas en 20,4 y 28 millones de euros. El gestor ferroviario aseguró haber colaborado con las autoridades y defendió que los fondos recibidos estaban correctamente justificados.

Esa misma documentación, sin embargo, ha quedado blindada al escrutinio público. El ADIF denegó formalmente a Colpisa la entrega de la copia íntegra de los expedientes de contratación, licitación y certificaciones de las obras de renovación cofinanciadas con los 111 millones del FEDER. Para desestimar la solicitud de transparencia, la empresa pública invocó el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013 —relativo a la prevención e investigación de ilícitos penales—, argumentando que los antecedentes reclamados «coinciden sustancialmente» con los requeridos e inspeccionados por la Fiscalía Europea en su causa penal en curso. Por ello, en el documento, firmado por Pedro Marco, presidente del ADIF, se indica que «la denegación resulta idónea, necesaria y proporcionada».

Según alegó el organismo gestor, divulgar anticipadamente estas ofertas, modificaciones contractuales e incidencias técnicas revelaría las líneas de comprobación de los investigadores e interferiría en la eficacia de las diligencias judiciales, añadiendo de manera subsidiaria la cláusula de seguridad pública (artículo 14.1.d) al afectar a «planos» y «soluciones constructivas» que podrían comprometer la infraestructura.

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La apertura de la causa por parte de la Fiscalía Europea no acredita que los fondos hayan desaparecido ni que exista una malversación probada, pero las dudas sobre la ejecución de los fondos coinciden con un historial de dificultades en la contratación ferroviaria y con la sustitución de perfiles técnicos y jurídicos de alto nivel que se ha agudizado desde que Óscar Puente llegó al Ministerio de Transportes. Y los concursos tecnológicos en los que participan grandes proveedores, como Thales, son un ejemplo de la complejidad de esta clase de contrataciones.

La modernización de la línea Madrid-Sevilla acumuló años de parálisis burocrática por la anulación y suspensión de los concursos del sistema ERTMS, lo que obligó a prorrogar hasta 2026-2027 el uso del veterano sistema analógico LZB. Sin embargo, en el Senado se aclaró que el LZB no falló en el accidente de Adamuz —al activar automáticamente el frenado de emergencia—, por lo que la polémica se desplazó de la respuesta técnica del sistema a la incapacidad administrativa para ejecutar las inversiones a tiempo.

La conexión entre la capital española y la andaluza forma parte de un debate más amplio sobre la capacidad de las administraciones para convertir los fondos europeos en inversiones terminadas. Dentro de los fondos Next Generation se asignaron cerca de 8.000 millones de euros al sistema ferroviario español. El ADIF fue el principal receptor, con 5.877 millones.

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Los representantes del Ministerio de Transportes y antiguos responsables de la gestión de las infraestructuras defendieron ante el Senado el grado de movilización de esos recursos. Según sus datos, al cierre del 2023 el ADIF había licitado el 106,8% de los fondos asignados, un porcentaje que, según explicaron, reflejaba la capacidad de poner en marcha procedimientos por encima de la dotación inicialmente prevista.

La oposición parlamentaria encabezada por el PP contrapuso esas cifras con datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). A cierre del 2025, el ministerio de Puente dejó de ejecutar 62 euros de cada 100 de los fondos de recuperación (un 61,8% de inejecución). De un montante total presupuestado de 1.935 millones de euros en el ejercicio, se movilizaron 739 millones (38,2%) y quedaron sin ejecutar cerca de 1.196 millones de euros. La diferencia entre ambos indicadores resulta fundamental: licitar un contrato no significa haberlo adjudicado, ejecutado ni pagado; ni mucho menos que la obra esté terminada y en servicio.

A este diagnóstico se suma el análisis macroeconómico de centros de estudios como Fedea sobre la lentitud general en la materialización de los fondos europeos. En sus balances sobre el Plan de Recuperación el pasado mayo, la fundación económica constata que la rigidez del calendario comunitario forzó al Gobierno a rebajar formalmente el nivel de ejecución previsto en 30 medidas de inversión en la revisión de cierre del plan, al tiempo que España renunció al 74% de los préstamos solicitados ante la imposibilidad de tramitar los proyectos a tiempo. Asimismo, el think tank ha advertido de que el sistema ha premiado el mero cumplimiento formal de hitos administrativos en los despachos en lugar de verificar la ejecución material de las obras, en un contexto donde reformas clave de Transportes pasaron casi dos años atascadas en tramitación parlamentaria y bajo un modelo ministerial de direcciones generales que tienden a actuar de forma descoordinada.