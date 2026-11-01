Cuatro muertos, dos de ellos menores, en una salida de vía en Malva, Zamora

Despliegue de los servicios de emergencias en el lugar del siniestro Guardia Civil | EFE

Cuatro personas —dos adultos y dos menores— han muerto este domingo, sobre las 13.45 horas, al sufrir un accidente de tráfico en una carretera provincial de Zamora, dentro del término municipal de Malva, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro se ha producido por una salida de vía en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314, hasta donde se han desplazado los servicios sanitarios de emergencias después de que una persona alertara al 112 de que había tres personas heridas y atrapadas en un vehículo.

Posteriormente, los medios sanitarios desplazados al lugar, entre ellos un helicóptero medicalizado, han confirmado el fallecimiento de los cuatro ocupantes del vehículo.

El accidente, según han informado a EFE fuentes municipales y de la Guardia Civil, ha tenido lugar en un tramo recto de la carretera y, por causas que aún se desconocen, el turismo ha sufrido una salida de vía y ha colisionado con una tajea de hormigón.

Por el momento se desconoce la identidad de las cuatro personas que viajaban en el vehículo aunque vecinos de Malva, localidad de unos 90 habitantes, han indicado a EFE que no era de ninguno de ellos.

Tampoco lo han identificado como de vecinos de la localidad de Aspariegos (220 habitantes) ya que el siniestro ha ocurrido en el tramo de vía que comunica ambos pueblos, situadas entre el alfoz de Toro y la comarca de Tierra del Pan de Zamora.