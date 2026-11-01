Comienzan los sorteos en los ayuntamientos para elegir a los 550.000 miembros de las mesas electorales

Foto de archivo de una mesa electoral en el Ayuntamiento de Zaragoza. EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Los sorteos en los ayuntamientos para elegir a quiénes formarán parte como presidentes o vocales de las mesas electorales del 29 de noviembre comenzaron oficialmente este sábado, 31 de octubre, y terminarán el miércoles, día 4 de noviembre, aunque con excepciones, pues algunos consistorios ya hicieron su rifa como es el caso de Oviedo o Avilés. En total se movilizarán más de 550.000 personas.

Un programa informático durante un pleno municipal suele ser el artífice de los sorteos hoy día, pero en algunos ayuntamientos pequeños se mantienen métodos clásicos, como extraer bolas de un saco. En los últimos días ya se han celebrado los plenos extraordinarios para los sorteos en algunas ciudades, siempre autorizados esos adelantos por la Junta Electoral Central (JEC).

En Madrid, el municipio más grande de España, ya se conocen desde el jueves los nombres de los 32.715 residentes a quienes les ha tocado formar parte de alguna de las 3.635 mesas que se instalarán para las elecciones al Congreso y el Senado del 29N.

Para cada mesa se elige a nueve personas: un presidente y dos vocales, con dos suplentes para cada cargo. En el sorteo entran todas aquellas personas que tengan entre 18 y 70 años y sepan leer y escribir, lo que en la práctica suele reducirse a quienes cuenten con el graduado escolar.