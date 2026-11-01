Comercios cerrados y gran presencia policial ante la convocatoria de Blocus en varias ciudades españolas

Policías identificando a posibles participantes del movimiento Blocus. Ana Beltran | REUTERS

El fuerte despliegue policial y las detenciones de los últimos días impidieron que Blocus llevara el caos este sábado de Halloween a varias ciudades españolas. Los comercios de los centros urbanos de Barcelona, Madrid, Valencia y San Sebastián, entre otras, reforzaron sus medidas de autoprotección de manera muy visible, y un punto desconcertante, mediante rejas, tablones de madera y chapas de metal con el único fin de contener la previsible ira de los radicales. Muchos prefirieron cerrar sus puertas a primera hora de la tarde para evitar males mayores. Solo en Barcelona, los Mossos llevaron a cabo un millar de identificaciones.

La convocatoria fracasó y en los puntos de reunión anunciados por los canales de Telegram, antes de ser clausurados, reinó la tranquilidad, justo lo contrario de lo acontecido una semana antes. Los altercados del 24 de octubre acabaron con decenas de establecimientos saqueados, una quincena de policías heridos y 130 detenidos.

La policía catalana realizó ayer una nueva detención, la cuarta en Cataluña (una decena en el conjunto del país). Se trata de un joven de 21 años, vecino de Cabrera de Noya (Barcelona), administrador de uno de los grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones, difundidas mediante un cartel en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de WhatsApp. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El fundador está en prisión

Mientras, la Justicia ordenó el ingreso en prisión provisional y sin fianza del joven arrestado el viernes en Picaña (Valencia) como presunto «fundador e impulsor» de Blocus España, así como del detenido en Alfafar por su relación con la trama violenta. Se le acusa de un delito de pertenencia a grupo criminal orientado a la movilización o inducción a terceros para la comisión de delitos de desórdenes públicos, robos con fuerza en establecimientos abiertos al público y daños dolosos en mobiliario público y en propiedad privada.

En Palma, la convocatoria de Blocus Mallorca del viernes por la noche se saldó con nueve menores arrestados, 40 actas por infracciones administrativas y 200 personas identificadas.