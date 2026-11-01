El ADIF mantuvo abierto el tramo de Urda pese al riesgo de «descarrilamiento» detectado

Dos investigadores toman fotos en el lugar del accidente de Urda Susana Vera | REUTERS

La tragedia de Urda pudo haberse producido tres años antes y exactamente en el mismo sitio. Y con la falta de renovación y el desgaste de la infraestructura también como telón de fondo. Y es que no solo estaba anticuado el sistema de protección LZB que falló en Urda y dio paso al control humano previo a la tragedia. El ADIF también sabía, por sus propios documentos y expedientes, que el tramo donde el miércoles se produjo el siniestro que se ha saldado con 69 muertos ya sufría un deterioro crítico por el envejecimiento, con riesgo de accidente.

Aun así, en ningún momento el ADIF suspendió la circulación en este tramo, quizás uno de los más maltratados de esta línea de más de 30 años de servicio. Solo se limitó a reducir la velocidad de los trenes.

Es más, los documentos del propio organismo revelan que antes de encarar una solución definitiva que neutralizara el riesgo de accidente, el ente ensayó durante cuatro meses sin éxito varias alternativas baratas a modo de parche antes de finalmente decidirse, esta vez sí, a acometer la sustitución de la infraestructura obsoleta.

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El gestor llegó incluso a advertir sin ambages en el 2023, justo en vísperas de que Iryo y luego Ouigo desembarcaran disparando el uso y desgaste de esa infraestructura, de que los defectos de las fijaciones del carril podían «derivar en un descarrilamiento». La documentación revela que el ADIF había intentado corregir los problemas con reparaciones provisionales (reaprietes fallidos y el ensayo de sustituir una de cada tres traviesas). Pero esos arreglos en realidad no sirvieron de nada y la situación siguió deteriorándose. Sorprendentemente no se suspendió tampoco entonces el tráfico, sino que se propuso aumentar la circulación a 160 kilómetros por hora.

Renovación «necesaria» Solo al final el ente ordenó cambiar las 76.500 afectadas en ambas vías, entre los kilómetros 109 y 133. Casi en el centro de este tramo se encuentra el punto 118+800, donde el 28 de octubre un AVE de Renfe alcanzó al tren de Iryo detenido a la entrada de Urda.

El documento es claro

El documento clave que destapa toda la operación —y al que ha tenido acceso Colpisa— se titula Informe propuesta de emergencia para la sustitución de traviesas por deficiente estado de las sujeciones. Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Base de mantenimiento de Mora. El dossier, de trece páginas, no se andaba con rodeos: «La sujeción es un componente de seguridad, cuyo fallo generalizado puede ser de máxima gravedad para la explotación ferroviaria». Y añadía: «Se tiende a producir sobreancho en los tramos afectados, que a su vez podría derivar en un descarrilamiento». «Por este motivo, se hace necesaria la renovación de las 76.500 traviesas afectadas», insistían los técnicos. Opciones baratas Para entonces, la administración ferroviaria, lejos de suspender la circulación y cambiar todas las traviesas, había ensayado, al menos entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, otras alternativas más baratas mientras centenares de miles de pasajeros seguían transitando por Urda.

La entonces presidenta del ADIF Alta Velocidad, María Luisa Domínguez, firmó su aprobación del cambio el 28 de marzo del 2023: exactamente tres años y siete meses antes del accidente. La titular de Transportes era entonces Raquel Sánchez, predecesora en el cargo de Óscar Puente.

La emergencia se aprobó solo tres días antes de que Iryo comenzara sus servicios comerciales con Sevilla, Córdoba y Málaga, el 31 de marzo del 2023. Ouigo se incorporó a las conexiones con Andalucía en enero del 2025. La liberalización añadía nuevos servicios a la oferta de Renfe sobre el mismo corredor que atraviesa Urda. La ampliación de la oferta suponía un uso más intenso de una infraestructura cuya necesidad de renovación el ADIF había reconocido previamente. «Debido a la situación anteriormente descrita que representa un grave riesgo para las circulaciones ferroviarias, no es posible esperar a la tramitación de un expediente de contratación urgente», recogía el informe.

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Los problemas en el tramo eran de tal gravedad —revela el expediente— que obligaron a imponer una limitación temporal de velocidad en diciembre del 2022. Las inspecciones del personal de la base de mantenimiento de Mora revelaron que menos de la mitad de las sujeciones alcanzaban el apriete exigido para mantener correctamente fijados los carriles. El documento precisaba que «menos del 50% de las sujeciones cumplían con los valores requeridos de par de apriete».

Las soluciones eran temporales

La primera respuesta fue intentar apretarlas de nuevo. El documento describe el resultado: «El reapretado no consiguió alcanzar los valores de par de apriete requeridos». Algunas semanas después de la intervención, las fijaciones volvían a los valores anteriores o incluso a otros inferiores.

La situación empeoró. «Algunas semanas después del reapretado, el par de apriete descendía al valor previo o incluso menor», señalaba el informe. La situación era todavía peor que antes, pero los trenes siguieron circulando.

El informe recoge esas actuaciones como antecedentes de la emergencia aprobada en marzo, aunque no precisa los días en que se ejecutaron. Sí fecha en febrero del 2023 una nota técnica que proponía elevar la velocidad hasta 160 kilómetros por hora, condicionándolo a una vigilancia exhaustiva de la geometría de la vía y del apriete.

El fallo afectaba al anclaje de las fijaciones dentro de las traviesas. Las vainas se despegaban del hormigón que las rodeaba y los tornillos dejaban de ejercer la presión necesaria sobre las piezas que sujetan el carril. El deterioro favorecía que aumentara la separación entre los raíles.

También antes de la firma de marzo se había probado la sustitución de una de cada tres traviesas. El expediente explicaba que retirar una obligaba a mover las contiguas y manipular sus fijaciones dañadas, con el riesgo de inutilizarlas definitivamente. Esa intervención parcial ralentizaba los trabajos y los técnicos la descartaron por sus insuficientes garantías de seguridad. «Se trata de una solución provisional que no garantiza la seguridad del sistema», reconocía sin tapujos el expediente.

«Puesto que se desconoce la evolución del fenómeno, que podría ser rápido o brusco, se recomienda actuar con la máxima diligencia posible en el tramo objeto de análisis, mediante la sustitución de la totalidad de las traviesas», reclamaba el informe. El recrudecimiento de los avisos tampoco hizo suspender el tráfico por la zona.

Para la emergencia del entorno de Urda se autorizaron finalmente 17.325.000 euros sin IVA: 6,3 millones para el suministro de traviesas a Prefabricaciones y Contratas y 11,025 millones para los trabajos de Comsa. El contrato de obra civil establecía un plazo de once meses desde el inicio, que debía formalizarse mediante un acta u orden.