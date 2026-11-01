Casi el 46 % de los encuestados creen que Feijoo será el próximo presidente

Alberto Núñez Feijoo, en una imagen de archivo Adrián Irago | EUROPAPRESS

Casi la mitad de los entrevistados por Sondaxe, el 45,8 % exactamente, creen que el próximo presidente del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre será Alberto Núñez Feijoo, mientras que los que aseguran que Pedro Sánchez seguirá en el cargo se reducen al 32 % de los encuestados. El porcentaje de los que prefieren no contestar se reduce al 10,4 %, y el 11,8 consideran que ninguno de ellos liderará el próximo Ejecutivo.

Por partidos, el líder del PP cuenta con el respaldo del 75,2 % de sus electores y del 68,5 de los de Vox. También cree que será presidente uno de cada cuatro votantes el PSOE y un tercio de los de Sumar y el BNG. Por su parte, el candidato socialista goza del respaldo del 61,3 % de los autoproclamados votantes del partido del puño y la rosa, pero apenas el 11,8 % de los que votaron a los populares en el 2023 lo ven en la Moncloa después de los comicios del 29N.

Por otra parte, el 31,7 % de los entrevistados en la encuesta de Sondaxe, casi un tercio del total, responden que prefieren la continuidad de Pedro Sánchez como presidente frente a Feijoo. Sin embargo, son más quienes rechazan a ambos.