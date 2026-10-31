«De Viernes» se despide del periodista Raúl Triguero, muerto en Urda: «Eras el mejor y te ganabas a todo el mundo»

Beatriz Archidona y Santi Acosta, emocionados en «De Viernes» al despedirse de su compañero Raúl Triguero.

Este viernes se confirmó la muerte del periodista Raúl Triguero en el accidente de tren de Urda, Toledo. Conocido por sus apariciones en ¡Sálvame! durante varios años, viajaba a Sevilla para realizarle una entrevista a Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y exmarido de Rosa Benito, para su emisión en el programa ¡De viernes!.

En la actualidad trabajaba para Mandarina Producciones, encargada del programa que presentan semanalmente Santi Acosta y Bea Archidona. El reportero iba en el vagón ocho del tren AVE con destino a Sevilla que chocó contra el Iryo.

Precisamente, pocas horas después de conocer la noticia, sus compañeros del programa de Telecinco, le recordaron con cariño. El inicio de la emisión se dedicó al que era su reportero: «Nos gustaría empezar este programa diciendo buenas noches, pero no lo son. No lo son para las víctimas, ni para sus familias ni para nosotros. Se dice que la vida sigue, pero a veces la vida no siempre sigue», dijo Acosta. Tanto ella, como Archidona, estaban visiblemente emocionados.

«La vida es preciosa, pero a veces se para, como se ha parado para muchas personas y muchas familias en esa mañana del miércoles 28», siguió la presentadora. «La vida se ha parado para ti, Raúl. Se ha parado para tus padres, Paqui y Paco, que son maravillosos; para tu hermana Nora, que no sabes cómo lloraba; para tu sobrino, del que siempre hablabas; para Marcos, tu marido y el amor de tu vida; para todos tus amigos y amigas; y para todos tus compañeros de profesión, especialmente para los compañeros de este programa que han hecho un esfuerzo tremendo para estar hoy aquí», añadió.

El programa recordó la trayectoria de Raúl Triguero en Telecinco. «Tuvimos la suerte de que te unieras al equipo como guionista y subdirector. Hiciste un trabajo impecable, eras el mejor y te ganabas a todo el mundo. Ahora, a este equipo le cuesta muchísimo seguir sin ti», lamentó Archidona hablando en nombre de todos los trabajadores del programa.

Acosta también agradeció la respuesta de otras productoras de televisión. Cuando se confirmó la triste noticia, se ofrecieron a realizar la emisión de este viernes 30 de octubre. «Eso solo se hace cuando la gente quiere a alguien de verdad. Y ese alguien es Raúl, un gran profesional, un gran compañero y una sonrisa increíble», dijo entre lágrimas.

Los presentadores trasladaron sus mejores deseos a los heridos y pusieron en valor la labor de todos los profesionales que están trabajando en la catástrofe. «Ojalá algo así no vuelva a ocurrir nunca. Es una situación del todo insoportable y no podemos resignarnos a que vuelva a suceder de ninguna manera», comentó Acosta. «Esperamos que las familias encuentren respuestas y se asuman las responsabilidades que corresponden ante tanto dolor y tantas vidas destruidas».

Para concluir, Beatriz Archidona terminó recordando a los espectadores, que si tienen a alguien cerca, «decidle que le queréis». «Llamad a vuestros padres y amad a vuestros abuelos. No hay que irse a la cama enfadados. Y sed buenas personas, porque ese es el único legado que queda. Y Raúl era buena persona».

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Mensajes de otros compañeros

A lo largo del viernes, los mensajes de condolencia fueron varios. «Consternados por el fallecimiento de nuestro compañero Raúl González Triguero en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Desde Mediaset España trasladamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo a sus familiares, allegados y compañeros de ¡De Viernes! en estos duros momentos. Enviamos también todo nuestro cariño y solidaridad al resto de las víctimas de esta tragedia y a sus familias», escribían desde la cuenta en X de Mediaset.

«Querido Raúl: verte hablando de amor sabiendo que un maldito accidente de tren acabaría pocos años después con tu vida me ha estremecido. No dejo de acordarme de tu marido, de tus seres queridos. Te has ido, pero el amor que dejaste permanecerá siempre. Descansa, compañero», escribía Jorge Javier Vázquez, que fuera presentador de Sálvame.

«Raúl Triguero, descansa en paz. Desde el equipo del programa mandamos todo nuestro cariño y un abrazo enorme a su familia, su marido y sus amigos. Hasta siempre, Raúl», lamentaban desde el perfil en redes del programa de La 1 Directo al grano.

En Ten, en el programa que presenta María Patiño, iniciaban así su emisión: «Abrimos el programa acordándonos de un compañero de esta profesión. Raúl, este programa va para ti, lo haremos lo mejor posible. Un abrazo para toda tu familia, tu marido y tus compañeros».