Transportes elimina las referencias a la «cadena de averías» en la versión internacional del informe sobre el accidente de Urda

Foto de archivo del accidente ferroviario de Urda, en Toledo. J.J.Guillen | EFE

La versión inglesa del primer informe oficial sobre el accidente de Urda, alojada en la web del Ministerio de Transportes, ha perdido el párrafo más comprometedor del original español: el que señala una «cadena de averías, instrucciones y acciones» y la ausencia de «barreras mitigadoras necesarias». Es el único párrafo completo que desaparece. La nota española de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (Aitat) figura publicada el jueves 29 de octubre. La edición inglesa, incorporada al día siguiente según la fecha que exhibe la página ministerial, conserva la descripción del choque, las víctimas y los trabajos periciales, pero salta íntegramente esas ocho líneas de análisis preliminar.

La voz de alerta de la supresión de ese delicado pasaje la han dado este sábado funcionarios del propio ministerio a este periódico, que ha podido comprobar que a media tarde efectivamente la copia disponible en la web oficial omite cualquier mención a un posible cadena de errores. El texto eliminado afirma que los investigadores habían recopilado información sobre «la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8:31». Añade que los trenes pasaron a circular con Bloqueo de Señalización Lateral y que el centro de control de Adif y los maquinistas intercambiaron instrucciones mediante telefonemas.

La frase más significativa llega después: «La cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias». La referencia desaparece por completo en inglés, justo bajo el epígrafe equivalente a «Información recopilada y próximos pasos». La traducción pasa directamente al siguiente párrafo, dedicado a las futuras pesquisas.

El cotejo de las cinco páginas españolas y las cuatro inglesas confirma que es el único párrafo íntegro omitido. La traducción conserva la advertencia de que se investigarán los fallos del LZB. La discrepancia consiste en borrar la secuencia de decisiones y la mención a las barreras de seguridad, sin eliminar las referencias generales a la avería. La diferencia tiene especial trascendencia por su momento. El miércoles 28, pocas horas después del choque, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había situado el foco de su explicación pública en la orden equivocada impartida desde la sala de control de Atocha. La presentación de aquella actuación como detonante del desastre apuntaba directamente al responsable de circulación.

Otra perspectiva

Un día después, la autoridad técnica ofrecía en su nota española una perspectiva más amplia. Introducía una concatenación de fallos, comunicaciones y actuaciones y se refería a las barreras mitigadoras que no habrían actuado ante el Iryo detenido. Su formulación no exonera al operario ni identifica responsables, pero cuestiona que una decisión individual baste para explicar la tragedia.

La Aitat añadía que seguían abiertas «todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso». Había inspeccionado el puesto del responsable de circulación, revisado el libro de telefonemas, visto las grabaciones y obtenido copias de los registros. Pero todavía no había entrevistado a maquinistas ni responsables de circulación.

También hay una diferencia verificable en el calendario de elaboración. Los metadatos del primer PDF castellano sitúan su creación el jueves 29 a las 19.27 horas y 40 segundos, hora peninsular. Una segunda copia española, la que coincide con el archivo actualmente mostrado, fue generada aquella noche a las 22.21 horas y 12 segundos.

La Aitat apuntó a una sucesión de fallos apenas 24 horas después de que Puente señalara al controlador ferroviario

La versión inglesa presenta como fecha de creación y modificación el viernes 30 a las 14.26 horas y 36 segundos. Las tres fueron exportadas desde Microsoft Word para Microsoft 365 y comparten el mismo nombre en el campo digital de autor. La copia internacional fue, por tanto, generada casi diecinueve horas después de la primera española. El documento inglés mantiene al pie «Madrid, 29 de octubre de 2026», aunque se generó el viernes 30. Es la misma fecha impresa en el documento original en castellano.

Instituciones internacionales

El alcance exterior es evidente. La copia inglesa es el documento oficial disponible para instituciones internacionales, organismos europeos y especialistas extranjeros que consultan la versión en ese idioma. Todos encuentran una descripción más limitada de la primera evaluación técnica. La Aitat fue creada por la Ley 2/2024 como autoridad administrativa independiente, con autonomía para desarrollar las investigaciones técnicas y sin competencia para repartir culpas penales. Esa independencia funcional convive con su vinculación institucional al Ministerio de Transportes: su presidencia es nombrada por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento.