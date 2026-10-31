El sindicato de maquinistas exige que no se pueda reanudar la circulación con marcha normal cuando caiga el sistema LZB

El sindicato Semaf exige que la regulación impida circular a marcha normal cuando caiga el sistema de seguridad. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El sindicato de maquinistas, Semaf, reclama que, «con carácter urgente», se impida que los trenes de alta velocidad puedan reanudar la circulación «con marcha normal» cuando fallen los sistemas de seguridad habituales ERTMS o LZB, si existe la posibilidad de que haya más de un tren en el mismo tramo de vía. En esos casos, el sindicato ha pedido que se extremen las medidas de seguridad y que se controle la circulación mediante el sistema BSL (Bloqueo de Señalización Lateral), que funciona a través de señales luminosas situadas junto a las vías, similares a los semáforos

En un comunicado, Semaf ha informado de que ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la adopción de medidas de cara a «clarificar y modificar la norma que regula el LZB» y aquellos aspectos similares que comparte con el ERTMS.

El sindicato de maquinistas ha recalcado que seguirá colaborando «con todos los aspectos que puedan surgir de esta y del resto de investigaciones que están en marcha», con el objetivo de que no se repitan accidentes como el ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, y que ha dejado, al menos, 69 fallecidos.

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La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (Aitat), encargada de la investigación técnica del accidente, informó de que la avería del sistema LZB se produjo a las 8:31 horas.

A partir de entonces, los trenes pasaron a circular al amparo del Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que produjo que para gestionar situación el Centro de Regulación y Control (CRC) de ADIF y los maquinistas tuvieran que intercambiar información, según el expediente inicial de la entidad.

Este viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, avanzó que preparan una batería de medidas para minimizar la posibilidad de fallos técnicos y «recuperar la confianza» de los españoles en el sistema ferroviario, aunque no concretó cuáles serían.