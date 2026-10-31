El PP y la CEOE despiden a la exministra Báñez: «Gracias por tanto, Fátima»

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en el tanatorio. Rocío Ruz | EUROPAPRESS

«Gracias por tanto, Fátima. Qué suerte haber compartido contigo una parte del camino». El mensaje de Antonio Garamendi, presidente la CEOE, entidad de la que Fátima Báñez presidía la fundación, es uno de los miles volcados ayer en las redes sociales y los libros de condolencias habilitados para despedir a la exministra de Empleo. Proceden fundamentalmente del entorno empresarial y del Partido Popular, en el que empezó como diputada por Huelva en el 2000, pero se sucedieron desde todos los ámbitos, incluidos los rivales políticos. La vicepresidenta del Gobierno y actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario General de UGT, Pepe Álvarez, por ejemplo, fueron de los que se acercaron ayer a firmar en el libro de condolencias de la CEOE. También el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo sentir «absoluta desolación» por la muerte de la economista onubense.

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«Sobre todo era una buena persona. Jamás le hizo daño a nadie, siempre estaba dispuesta a ayudar y realmente creo que esto es una pérdida enorme para toda España», señalaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a su llegada al tanatorio, donde se dieron cita numerosas personalidades. Entre ellas, y especialmente afectada, se encontraba la exvicepresidenta del Ejecutivo con Rajoy Soraya Sáez de Santamaría. «Fátima entendía la política como una manera de ayudar a la gente y vivía y se desvivía por ayudar, por arreglar problemas y no crearlos, por hacer acuerdos y no generar discordia, por entender a todo el mundo y por ponerse en el lugar del otro», señaló la abogada.

A la capilla ardiente y posterior misa funeral en el pueblo de San Juan, que ofició el obispo de Huelva, Santiago Gómez, se acercaron también el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y cargos del PP como Javier Arenas y Elías Bendodo. Aunque la presencia más numerosa fue la del actual Gobierno de la Junta de Andalucía. Se dieron cita el presidente, Juanma Moreno, dos vicepresidentes y media docena de consejeros.