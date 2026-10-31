El operario del ADIF señalado por Puente se niega a declarar

El operario del ADIF del Centro de Regulación y Control de Atocha rechazó ayer declarar ante los agentes de la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Uno de los aspectos principales de la investigación es determinar la orden de este operario desde el centro de control de Atocha para reanudar la circulación con «marcha normal» que recibió el tren AVE poco antes de colisionar.