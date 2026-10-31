El Instituto de Medicina Legal completa 65 autopsias de 68 desaparecidos

Investigadores en el lugar del siniestro Susana Vera | REUTERS

La última actualización de víctimas mortales facilitada por las autoridades de Castilla-La Mancha es de 69, que previsiblemente escalarán cuando los fallecidos que hasta ahora se contabilizaban como desaparecidos terminen de recibir un certificado de defunción que asegure sus fallecimientos. De momento, hay también 110 heridos, 60 con alta y 50 hospitalizados. Las labores forenses avanzaron ayer a buen ritmo. En total el Instituto de Medicina Legal de Toledo acumuló desde el miércoles 65 autopsias para los 68 cuerpos que permanecían en las morgues de la ciudad.

El Centro Integrado de Datos (CID) recogió en un comunicado que se realizó también la identificación de doce cuerpos ya localizados, correspondientes a nueve hombres y tres mujeres, y que desde las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real se recogieron 72 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos.

De ellas, 65 siguen activas tras ejecutar las identificaciones pertinentes, distintas a las 12 citadas anteriormente. El CID calcula que, de ellas, 14 pertenecen a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela. En las labores de identificación trabajan más de 60 profesionales: doce médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, cuatro de Ciudad Real y dos de Cáceres, así como dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Justicia.