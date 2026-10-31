Los ferroviarios denuncian en el juzgado la polémica filtración de los audios del accidente de Urda

Personal del ADIF, Iryo y la Guardia Civil, en el lugar del siniestro ayer por la mañana. Ismael Herrero | EFE

La difusión de los audios del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha la misma noche del accidente, al margen de la gran polémica desatada, va camino de acabar judicializada. Ayer por la mañana, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) presentó una denuncia en el juzgado de Orgaz (Toledo) para que se esclarezca el origen de la filtración y se depuren responsabilidades. El sindicato consideró que «se busca una cabeza de turco para ocultar las deficiencias del sistema» y aseguró que va a defender a este profesional. «Quien menosprecia a uno de nosotros nos menosprecia a todos», enfatizó el SCF en un comunicado.

Los ferroviarios no son los únicos indignados. El Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos (Spica) expresó también su «más firme rechazo» a una filtración que calificó de «parcial y descontextualizada». A través de otro comunicado, le reclamó a la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (Aitat) que condene públicamente lo ocurrido y defienda el carácter reservado de su investigación, tal como marcan el reglamento europeo 996/2020 y la Organización de Aviación Civil Internacional.

Previamente, el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, había calificado de «alarmante e irresponsable» la filtración. Para su homóloga en el sector ferroviario de UGT, Raquel González, «no es de recibo que pase esto». Mientras que la responsable de esta rama en Comisiones Obreras, Pepa Páez, pidió que, «por favor, no se ponga el foco en el último eslabón, en un trabajador, sin saber en qué situación estaba trabajando». También el Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT emitió un comunicado en el que calificó de grave la difusión pública de los audios. Consideró que el ADIF debe proteger a su personal y que sus actuaciones no deben ser expuestas parcialmente a la opinión pública.

También a nivel político se sucedieron las críticas. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, dijo ayer que la tragedia «no puede convertirse en un plan de acoso y derribo contra un operario». Lo consideró «cobarde e inmoral». El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, acusó directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente. Dijo que «su única preocupación ha sido filtrar unos audios para culpar a un trabajador y eludir su responsabilidad».

En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también del PP, aseguró que el PSOE no ha suspendido la campaña, porque «el Gobierno filtra los audios para salvarla». Incluso desde la izquierda hubo críticas. La formación valenciana Compromís tachó la filtración de «despreciable».

El operario del ADIF señalado por Puente se niega a declarar

El operario del ADIF del Centro de Regulación y Control de Atocha rechazó ayer declarar ante los agentes de la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Uno de los aspectos principales de la investigación es determinar la orden de este operario desde el centro de control de Atocha para reanudar la circulación con «marcha normal» que recibió el tren AVE poco antes de colisionar.