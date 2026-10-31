Las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda: «Aquí seguimos sin saber absolutamente nada y ya no podemos más»

Varios familiares de desaparecidos se consuelan en la casa pastoral de Toledo, tras recibir información de que ya dan por fallecidos a los desaparecidos. Violeta Santos Moura | REUTERS

Son las nueve de la mañana en Toledo, en la ronda de Buenavista. Esther ha salido fuera de la casa pastoral de la ciudad, donde los sacerdotes acogen a los familiares de desaparecidos por el accidente ferroviario, porque ya no puede aguantar más. «Siento indignación y rabia porque ayer [por el jueves] por la tarde empezaron a comunicar a las familias fallecimientos y a las 11 de la noche cortaron la comunicación. Iban a venir a las ocho de la mañana y ahora nos han dicho que vendrían a las diez. Seguimos sin saber absolutamente nada. No podemos más». Busca a su marido, Pepe San Emeterio, un sevillano de 54 años que viajaba junto a su perro Trece, ya rescatado. Y junto a ella, más de 60 personas aguardan en la casa esperando noticias de sus allegados.

Los médicos forenses han trabajado sin descanso toda la noche. Las autoridades han vallado las carpas que hacen de morgue complementaria a la del Centro de Medicina Legal de Toledo para tratar de identificar los restos biológicos de los cuerpos hallados en la zona de la colisión ferroviaria en Urda. El procedimiento se protege para que salga lo mejor posible y sin interferencias. Pero el buen hacer profesional no consuela a los familiares para los que cada tic-tac de las manecillas del reloj es una agonía. Una escena propia de las catástrofes.

La espera es peor que la noticia que no quieren escuchar. Y así lo expresa Esther: «El ambiente es.,, imagínate. De tensión, tristeza, indignación, incertidumbre… todas esas palabras que te puedes imaginar. Lo mejoran los voluntarios de Cáritas y el equipo de psicólogos que es espectacular. En ese aspecto estamos muy cuidados, pero a mí no me sirve de nada. Queremos saber lo que queremos saber».

En el interior de la casa pastoral persiste el nervio. Solo un hombre se acerca tímidamente a un periodista y le lanza tajante: «Mi hermana viajaba con su novio. Sé que está muerta porque él ya la vio así, pero estamos esperando a que lo confirmen».

Los familiares suelen aprovechar la mañana para dar paseos al sol por el amplio jardín del complejo, bajo el amparo de Cáritas y del equipo de psicólogos. Con café, teléfono en mano, algunos publican en redes, junto a los retratos de sus parientes, anuncios de desapariciones. Publicaciones que, además, cuentan historias. Como la de Ana Avilés, madrileña de 68 años que viajaba sola en el vagón 7 a Sevilla y cuya familiar concreta: «Sin mi suegra no hay boda».

El contexto no es sencillo. Pero Esther quiere dedicar también un recuerdo a su hermano: «¡Qué te voy a decir! Era guapo, muy buena gente, sevillano, bético, de su hermandad, muy familiar, con una niña de 16 años». Sus lágrimas no interrumpen el relato. «La Guardia Civil —prosigue— es la única unidad que es interlocutora. Nos han dicho que no le echemos cuentas a nadie más, pero no tenemos más información. Acudimos desde Sevilla a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar la desaparición. De ahí no nos dieron ninguna instrucción más, solo nos trasladaron aquí».

Alrededor de las diez de la mañana, el relato de Esther es interrumpido por un joven que la conduce al interior de la casa. La Guardia Civil tiene su parte listo para las familias. La buena noticia —si es que se puede decir así— es que resolverán dudas. La mala es que la mayoría lo harán mediante certificados de defunción.

«Los muertos de todos»

Javier también se encuentra indignado con la situación. No personaliza, cree que el dolor es compartido, y lo expone de esta manera: «Estos muertos son los muertos de toda la sociedad. Y el tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos es la de la peor época del capitalismo con prisas. Antes teníamos niños arrastrándose por carbón, ahora capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca. Pasa en todos los trabajos. Daros cuenta de que los muertos, como mi mujer, tienen que ver con esto y tenemos que rebelarnos entre todos».

Su aparición revela también el contenido de la información que les ha proporcionado el instituto armado: la mayoría de familiares presentes guardan relación genética con los más de 48 cuerpos de la morgue. Cree que su discurso debe transformar la forma en la que vivimos. Porque su esposa, de la que dice tan solo espera «su certificado de defunción» para confirmar que no volverá a verla, fue víctima de esa maquinaria. «Mi mujer era Carmen de Santa Ana, viajaba en el vagón 7 en el asiento 15A. Era una alta directiva de Viajes El Corte Inglés, era uno de sus últimos viajes. Estaba cerca de jubilarse», rememora. A pesar del tono reivindicativo, muestra preocupación por el futuro. No quiere pensar más en su situación. «Aunque esté aquí, llevo dos días llorando, pero quería deciros esto para que lo trasladéis a la sociedad», añade para concluir: «Ayer había una remota posibilidad de que quedara alguien sin identificar y ahora es tan remota esa posibilidad que no merece la pena ni intentarlo».

Duelo por la pérdida

Los voluntarios de Cáritas se quitan los chalecos para guardarlos en el coche y retirarse. Los efectivos de la Guardia Civil les siguen a cuentagotas. Al fondo de la puerta, más familiares se funden en abrazos de solidaridad por el dolor compartido, que ahora se esfuma para dar paso al duelo por la pérdida. Incluso si no les han dado el certificado de defunción, es algo que tienen más que asimilado por la contundencia del mensaje de la Guardia Civil. Su tránsito les conduce a los vehículos con los que abandonan el lugar. Algunos lo hacen a pie.

En el transcurso de la jornada también van apareciendo obituarios de allegados de víctimas que ya están confirmadas. «Eras una arquitecta brillante y, por encima de todo, una grandísima persona, luminosa, leal y con un corazón enorme», reza la que escribió María de los Ángeles a su amiga Patricia Fernández.

También se confirmó a través de los medios de comunicación en los que trabajaba el fallecimiento del periodista Raúl Triguero, que volvía de entrevistar al hermano de Rocío Jurado. Y la de Adriana Marroquín, una joven alicantina de 27 años, a la que su familia también buscaba por redes sociales.

Por el momento, el número de fallecidos se mantiene en 69, se han realizado 65 autopsias y se han notificado a las familias 12 identificaciones. Es un sumar y sumar de casos. Las esquelas seguirán publicándose en los días venideros. Porque sigue sin haber noticias de David, Agustín, Tamara, David, Juan José, Andrea, Roberto, Martín y tantas otras víctimas que han sido ya opacadas por las refriegas políticas de turno. Las familias han pasado su duelo solas. Pocas autoridades han querido preocuparse por ellas, ni visitarlas en estos días aciagos.