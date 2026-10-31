Otro detenidos por los disturbios de Blocus en Barcelona, un joven de 21 años

Coches quemados en los disturbios de la semana pasada H.Bilbao | EUROPAPRESS

Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado en Cabrera d'Anoia (Barcelona) a otro joven, de 21 años, vinculado a los canales de Blocus y a los disturbios y saqueos del pasado sábado 24 de octubre en Barcelona.

Según informan este sábado los Mossos d'Esquadra en un comunicado, el detenido era el administrador de uno de los grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones violentas, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsapp.

Las investigaciones han permitido determinar que el joven arrestado habría tenido una participación activa en la dinamización del grupo y que se encontraba en Barcelona durante los violentos disturbios del pasado sábado en la capital catalana.

La investigación de la Policía de la Generalitat sigue abierta para determinar las responsabilidades de las personas que participaron en la planificación, coordinación y difusión de las convocatorias para cometer altercados y saqueos a comercios.