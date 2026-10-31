La convocatoria de Blocus en Palma de Mallorca se salda con 40 actas por infracciones y 9 menores entregados a sus padres por cometer infracciones

Disturbios durante una convocatoria de Blocus en Palma Javier Fernández | EUROPAPRESS

La Policía Nacional ha levantado 40 actas por infracciones diversas y ha entregado nueve menores de edad a sus padres por cometer infracciones en la convocatoria del movimiento Blocus Mallorca en Palma este viernes. La supuesta manifestación, difundida a través de redes sociales, finalizó con un altercado entre un grupo y los acampados por la vivienda en la plaza de España. Sin embargo, según han informado desde la Policía Nacional, los agentes evitaron un mayor enfrentamiento.

Así, el cuerpo policial levantó 14 actas por tenencia de armas, cinco por drogas y otras 21 por llevar material corrosivo, papel de aluminio y pasamontañas. En el altercado, ha indicado la Policía, un menor de 13 años, inimputable, lanzó una piedra a los agentes.

Una persona es detenida durante la convocatoria de Blocus de este viernes en Palma MIQUEL A. BORRÀS | EFE

El dispositivo policial desplegado por la convocatoria del movimiento Blocus Mallorca continúa este sábado, cuando el perfil anónimo de Instagram ha vuelto a convocar una concentración, también a las 19.30 horas en la plaza de España.

Precisamente, algunos comercios del centro de Palma, sobre todo los cercanos a plaza España, mantienen las planchas de madera colocadas este viernes para proteger sus escaparates.