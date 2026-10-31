Sánchez: «Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad»

De izquierda a derecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreciendo declaraciones tras su reunión en el Cecopi, y el titular de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa que ofreció este viernes. Ángeles Visdómine / EFE - J.J.Guillen / EFE

Pedro Sánchez ve «quebrada» la confianza de los españoles en la alta velocidad, después de dos terribles accidentes ferroviarios en poco más de nueve meses. El jefe del Ejecutivo aseguró ayer que «no es asumible, para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan potente como el que tenemos, sufrir dos accidentes de estas características y de esta magnitud en un año». El presidente reconoció las dudas que puede sembrar ahora la alta velocidad en los usuarios. Más de 44 millones de pasajeros en el 2025, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

A su salida de la reunión del Cecopi, y acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró que el Ejecutivo investigará lo sucedido y aportará «soluciones para reforzar aún más el sistema de alta velocidad en nuestro país».

Sánchez no ofreció un respaldo público al titular de Transportes, Óscar Puente. Aunque el propio ministro sí que aseguró que cuenta con el apoyo del jefe del Ejecutivo. «Lo fácil para mí es salir, pero ni es eso lo que va con mi carácter ni tampoco es lo que el presidente del Gobierno me ha pedido», remarcó. En una conversación informal con varios periodistas, que recoge Efe, el ministro relató que puso su cargo a disposición de su superior, pero que este consideró que su dimisión sería «injusta». «Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado. Sé lo que me espera; sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral. Sé los insultos, las descalificaciones y los prejuicios de culpabilidad que se me van a atribuir en los próximos días», añadió.

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«Yo iría en tren»

Puente compartió la preocupación de Sánchez: «Yo iría en tren, sigo confiando, aunque entiendo la duda». Destacó que, tras el accidente ferroviario de Adamuz, las cifras de viajeros descendieron. Pasados unos meses, estas ya presentaban números previos al siniestro en la provincia de Córdoba. Ahora el ministro teme que se produzca un nuevo descenso de pasajeros aún mayor.

Este viernes ofreció su segunda rueda de prensa tras el trágico accidente del miércoles. El ministro reiteró que no busca poner el foco en los responsables del centro de control del ADIF en Atocha, aunque todos sus argumentos apuntan en esta dirección: «Jamás he hablado de error humano, solo he dado datos objetivos». Pese a descargar gran parte de la culpa en estos trabajadores, Puente aclaró en La 2, después de la comparecencia —según recoge Europa Press—, que los datos que ofreció no eximen «de responsabilidad a otras personas», incluida la de él mismo.

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«Quienes estaban en el centro de control tenían a la vista lo que estaba sucediendo», remarcó el político vallisoletano, que quiso incidir en los 17 minutos críticos desde que reanuda la marcha el AVE hasta que este choca violentamente contra el Iryo. El tren de Renfe contaba desde las 8.36 horas con autorización. También, cinco minutos después, el vehículo de la compañía italiana, que a las 8.48 comunicó que es incapaz de arrancar de nuevo. Solo quedaban cinco minutos para el desastre. Puente insiste en que el centro de control, con el sistema LZB caído, era conocedor en todo momento de la ubicación de los dos ferrocarriles. «En la pantalla se ve cómo un tren se va acercando y otro permanece parado», remarcó. El ministro recordó que el maquinista del AVE dio la instrucción «de Meta Cero», que básicamente mantiene detenidos los convoyes. Sin embargo, desde el centro de control de Atocha se dio la orden de seguir en «marcha normal».

La autorización del puesto de mando al Iryo puso en verde las señales de aviso con las que se encontró el AVE, dijo el ministro, pese a que el tren del operador privado permanecía sin movimiento. Esta decisión propició, además, que el ferrocarril de Renfe avanzara a un ritmo habitual. Según el informe preliminar de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (Aitat), el choque se produjo a una velocidad entre los 160 y los 200 kilómetros por hora.

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«Seamos claros, quien sabe si hay una situación de ocupación del cantón por otro tren, en estas condiciones, es únicamente el centro de control», destacó el jefe de Transportes.

Puente restó importancia a las causas por las que el Iryo no estuvo en condiciones de reanudar su viaje. «Anda que no se averían trenes», adujo e indicó que se desconoce por ahora el motivo.

El ministro explicó que el sistema de seguridad en el momento del accidente era el ASFA, pero las balizas con las que detecta a los vagones estaban lo suficientemente separadas como para no identificar que había dos trenes en el mismo cantón (sectores en los que, por seguridad, solo puede circular un ferrocarril). El primer minuto clave en una secuencia que acabó en tragedia se produjo a las 8.31 horas. Seis trenes se detuvieron de forma automática al caerse el sistema de seguridad LZB. Puente explicó que este suceso no es «infrecuente» y que la red registró 170 incidencias similares a lo largo del 2026. «Un número que puede llamar la atención, pero que está dentro de la normalidad», sostuvo. Además, reivindicó la fiabilidad de este mecanismo, y precisó que cubre en torno a un 80 % de la red en Alemania.

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El centro de control

El ministro aportó más información del responsable al mando del centro de control cuya actuación está siendo cuestionada. Según dijo, tiene 48 años y cuenta con dos años de experiencia en centros de control. Lleva en su puesto actual desde febrero «y estaba adecuadamente formado y con suficiente experiencia».

El político vallisoletano aseguró que, en la última década, el número de controladores pasó de 1.008 a 1.762. En Atocha, concretamente, afirmó que la cifra pasó de 70 a los 133 actuales. En el Centro de Regulación y Control de Atocha había 16 profesionales en el momento del accidente. «Valorar que el servicio está infradotado nos parece que no es correcto», añadió el ministro.

Laura Higuera Merino, mando intermedio de este ente regulador del ADIF e integrante del Sindicato de Circulación Ferroviario, aseguró en Más Vale Tarde que la formación de estos trabajadores es «claramente corta en el tiempo» y que existe una «ausencia drástica de personal», que propicia precisamente, a su juicio, que se aceleren los procesos de aprendizaje. Higuera consideró «desafortunadas» las declaraciones del ministro por «señalar con el dedo» y «regodearse de un posible fallo humano». «La mesa dos funciona sin ningún tipo de apoyo. El titular de esa mesa tuvo que hacer frente al devenir del servicio», reveló.