La científica Marta Shahbazi, desaparecida en el accidente ferroviario de Urda

Servicios de emergencia trabajando en el lugar del accidente ferroviario de Urda. Chema Moya | EFE

Marta Shahbazi, una reputada investigadora y responsable del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge, se encuentra entre las personas desaparecidas en el accidente ferroviario de Urda, Toledo. La científica de 41 años, que vive en Reino Unido, había viajado a España para recibir un premio concedido por la Sociedad Española de Biología del Desarrollo (SEBD), por sus destacadas contribuciones al estudio de las primeras etapas del desarrollo humano.

Shahbazi, madre de dos hijos, iba de camino a El Rompido, en Huelva, donde se celebraba el congreso en el que recogería el galardón. Viajaba en el vagón 8 del AVE.

La familia de Shahbazi no ha vuelto a tener noticias de ella desde el día del siniestro, cuando presentó la denuncia ante la Guardia Civil y sus padres aportaron muestras de ADN. «No sabemos nada de ella. Las posibilidades son muy escasas, pero seguimos aferrándonos a la última esperanza», ha declarado su hermano Carlos al diario El País.

Por su parte, la SEBD expresó, en redes sociales, su «profunda consternación por el grave accidente ocurrido mientras varios compañeros se dirigían a nuestro encuentro anual». También pidió respeto para las familias mientras dos personas siguen desaparecidas. La sociedad científica no solo hace referencia, con este mensaje, a la reconocida investigadora, sino también a Tamara González Costa, otra científica que acudiría a la cita en Huelva, y que se sentaba en el mismo vagón. El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares confirmó que ella es otra de las personas desaparecidas.

Marta Shahbazi Alonso se licenció en Biología en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó su doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). En el 2014, empezó a trabajar en la Universidad de Cambridge, pero no fue hasta el 2020, cuando empezó a dirigir su propio grupo de laboratorio, dedicado a estudiar las primeras etapas del desarrollo de los embriones humanos. Su equipo analiza cómo las células se especializan para formar órganos y tejidos, el fallo embrionario, sus causas y la pérdida gestacional. Uno de los mayores hitos de su investigación fue desarrollar un método para cultivar embriones humanos en el laboratorio durante trece días, lo que incrementó los registros anteriores.