Vota y opina: ¿Crees que el ministro Puente debería haber dimitido?
REDACCIÓN
ESPAÑA
El titular de Transportes descarta presentar su dimisión tras el accidente ferroviario en Toledo y afirma que su forma de ser responsable es «dar la cara»30 oct 2026 . Actualizado a las 12:54 h.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este viernes que no presentará su dimisión tras el accidente ferroviario en Toledo. «Mi forma de ser responsable es dar la cara. Mi obligación ahora es resolver el problema y ofrecer explicaciones claras», ha sostenido, reafirmando que, por el momento, el origen del siniestro «se debe a un fallo en el control de Adif». Y tú, ¿crees que el ministro Óscar Puente debería haber dimitido ya?
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