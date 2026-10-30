Vota y opina: ¿Crees que el ministro Puente debería haber dimitido?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, en Madrid, este viernes. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado este viernes que no presentará su dimisión tras el accidente ferroviario en Toledo. «Mi forma de ser responsable es dar la cara. Mi obligación ahora es resolver el problema y ofrecer explicaciones claras», ha sostenido, reafirmando que, por el momento, el origen del siniestro «se debe a un fallo en el control de Adif». Y tú, ¿crees que el ministro Óscar Puente debería haber dimitido ya?

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