Último adiós a Fátima Báñez en su pueblo, San Juan del Puerto, en Huelva

1/8 Mariano Rajoy, en la misa funeral celebrada en memoria de Fátima Báñez Rocío Ruz | EUROPAPRESS 2/8 El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Rocío Ruz | EUROPAPRESS 3/8 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a otros representantes políticos e institucionales Rocío Ruz | EUROPAPRESS 4/8 Consejeros de la Junta de Andalucía Alberto Díaz | EFE 5/8 Miguel Tellado junto a la presidenta del Parlamento andaluz Rocío Ruz | EUROPAPRESS 6/8 Consejeras del Gobierno andaluz Rocío Ruz | EUROPAPRESS 7/8 El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Rocío Ruz | EUROPAPRESS 8/8 El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor Rocío Ruz | EUROPAPRESS

La localidad onubense de San Juan del Puerto ha despedido este viernes a su paisana la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, cuando viajaba a Sevilla para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El féretro con los restos mortales de la también presidenta de la Fundación CEOE llegaba pasadas las 16.10 horas a la parroquia de San Juan Bautista procedente de uno de los tanatorios de Huelva donde fue velada durante toda la mañana. Lo hacía en absoluto silencio, solo roto por el sonido de las campanas del templo.

Al funeral ha asistido una amplia representación institucional y política. Entre ellos, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el secretario general del PP, Miguel Tellado, y varios consejeros autonómicos como Antonio Sanz, Loles López y Carolina España —amiga personal de Báñez—, así como la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. También acudieron representantes de otras formaciones, como la vicesecretaria general del PSOE-A y paisana de la exministra, María Márquez, según recoge Efe.

En declaraciones a los medios a su llegada a la parroquia, Moreno definió a Báñez como «una magnífica colaboradora» y una «fiel amiga», al tiempo que disculpó la ausencia de otros dirigentes debido a las complicaciones en las comunicaciones ferroviarias y aéreas tras el siniestro.

El presidente andaluz trasladó su pésame a la familia y recordó el dolor acumulado en la provincia, especialmente afectada por el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, registrado en enero, tras este nuevo siniestro.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exministra Soraya Sáenz de Santamaría también han aprovechado para dedicarle unas afectuosas palabras. «Jamás le hizo daño a nadie. Creo que es una gran pérdida para toda España», declaró Rajoy.

En cambio, Santamaría, visiblemente afectada, comentó que «Fátima vivía y se desvivía por ayudar a la gente, por arreglar problemas y no crearlos».

Minutos después de las 17.30 horas, tras finalizar la misa funeral oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en un templo abarrotado, los restos mortales de Báñez han sido trasladados hasta el cementerio municipal en la intimidad familiar, donde ha recibido sepultura.

El respeto, el dolor y el cariño ha marcado un acto con el que familia, amigos, compañeros y sobre todo vecinos han despedido a una mujer de las que todos han destacado su preocupación y ocupación por los demás.