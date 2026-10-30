El Supremo estudia si extiende también a los hijos de los nacionalizados la suspensión del voto por la ley de nietos

Fachada del Tribunal Supremo. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Tribunal Supremo estudiará si amplía la suspensión del voto por la ley de nietos a los hijos adultos de los nacionalizados afectados, hasta ahora excluidos de las restricciones del 29 de noviembre. La Sala Tercera rechaza resolverlo inmediatamente y concede tres días a las partes para presentar alegaciones.

La petición de Iustitia Europa y Vox parte de una paradoja: un español nacionalizado gracias a sus padres o abuelos puede tener suspendido el voto, mientras su hijo, nacionalizado después por ser descendiente suyo, puede votar. Los recurrentes sostienen que, si se cuestionan los efectos electorales del primer reconocimiento, también deben examinarse los del segundo.

La cuestión afecta a dos vías de la Ley de Memoria Democrática. Una permite nacionalizarse a determinados hijos y nietos de españoles exiliados. La otra, recogida en la letra b) de su disposición adicional octava, beneficia a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esa ley o la de Memoria Histórica de 2007.

En el segundo supuesto, el hijo no necesita demostrar el exilio de sus antepasados. Basta con que su padre o madre hubiera obtenido la nacionalidad por las vías previstas. Ahí surge la controversia: el hijo tiene un título legal propio, pero se apoya en el reconocimiento previo al progenitor.

La Abogacía del Estado cifra en más de 189.000 los nacionalizados por ese apartado. No todos quedarían afectados: el grupo incluye descendientes de beneficiarios de la ley de 2007 y se desconoce cuántos son hijos de personas con el voto suspendido o cuántos están inscritos en el censo exterior.

El Supremo la rechaza

El Supremo rechaza la suspensión sin escuchar previamente a las demás partes, la denominada medida cautelarísima, pero abre un incidente de medidas cautelares. Deberá valorar si extiende la restricción y con qué excepciones. La Sala ha habilitado todos los días de octubre y noviembre.

Hazte Oír también reclama identificar a los hijos afectados, separar sus inscripciones y suspender sus efectos electorales. Excluye a descendientes de nacionalizados bajo la ley de 2007 y a quienes tengan otro título independiente de nacionalidad. Propone permitirles votar cuando el consulado certifique que el progenitor cumplía los requisitos sin recurrir a la presunción de exilio.

El conflicto nació con la instrucción aprobada por Justicia en octubre de 2022. Firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente (hermana del ministro Puente) interpretó que podían acogerse hijos y nietos de españoles originarios aunque no acreditaran exilio y presumió esa condición para quienes abandonaron España entre julio de 1936 y diciembre de 1955.

Iustitia Europa, Vox y Hazte Oír consideran que estas directrices desbordaron la ley y permitieron nacionalizarse a descendientes de emigrantes económicos. La Abogacía del Estado defiende que esas nacionalidades siguen vigentes y que inscribirse en el censo es consecuencia del derecho al voto. La Sala apreció cautelarmente que la interpretación ministerial «no parece ajustarse» a la ley.

Una segunda instrucción, firmada en 2024 por María Ester Pérez Jerez, permitió presentar la solicitud después de agotado el plazo legal a quienes hubieran pedido cita consular antes de su vencimiento. Los denunciantes también cuestionan esa interpretación, que mantiene expedientes pendientes de tramitación.

La controversia llegó primero a la Junta Electoral Central. En julio sostuvo que no podía revisar cómo se había concedido la nacionalidad, aunque sí supervisar cuestiones censales. Su acuerdo fue recurrido ante el Supremo, que el 10 de septiembre suspendió cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones vinculadas al primer supuesto de la disposición adicional octava.

Los autos, confirmados el 12 de octubre, afectan a 163.020 españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes a 1 de agosto. Pueden recuperar la posibilidad de votar en estos comicios si las oficinas consulares certifican que sus ascendientes reunían los requisitos de exilio previstos en la ley sin acogerse a la presunción administrativa.

Las nacionalidades concedidas siguen vigentes. Quienes se nacionalizaron por la misma vía, pero residen en España, mantienen el voto: la suspensión se circunscribe al censo exterior.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acudió al Tribunal Constitucional para pedir la restitución del sufragio a los afectados. El pleno inadmitió el recurso el 21 de octubre por prematuro, al entender que seguía abierta la vía judicial ante el Supremo, sin pronunciarse sobre si las cautelares vulneran derechos fundamentales.

La controversia ha generado querellas penales. Una jueza de Madrid admitió el 19 de octubre la presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente por presunta prevaricación, con exigencia de fianza. Otro juzgado inadmitió la de Vox contra Puente y su sucesora, María Ester Pérez Jerez, por las instrucciones de 2022 y 2024.

La aplicación de las cautelares sigue planteando dificultades a un mes de las elecciones. Según los últimos datos comunicados el 28 de octubre, los consulados habían expedido 901 certificados que permiten votar a los nacionalizados afectados. El Gobierno entregó finalmente al Supremo una relación nominal de 163.355 electores, 335 más de los 163.020 inicialmente identificados.