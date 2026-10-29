Sánchez sigue respaldando al ministro de Transportes pese a las voces críticas en el PSOE

Sanchez, este jueves, en la zona del accidente Ismael Herrero | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su respaldo al ministro de Transportes, Óscar Puente —en el centro de las críticas tras el accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda—, y así se lo transmitió personalmente. Ello ocurre a pesar de que, en su primera comparecencia del miércoles, el jefe del Ejecutivo apuntó a la necesidad de depurar responsabilidades, en una declaración interpretada por diversos sectores como el preámbulo de la salida de Puente. Sin embargo, los socios del Gobierno de coalición reclaman ya «responsabilidades políticas», al tiempo que las organizaciones sindicales critican con dureza que el ministro señalase el error humano de un trabajador como causa principal del siniestro sin ponderar el resto de circunstancias.

En las propias filas del PSOE no se esconden reproches hacia el titular de Transportes, con especial énfasis en que se trata del segundo siniestro mortal en apenas nueve meses. Entre ambos sucesos —el de Adamuz, en enero, y el de Urda, ahora— se contabilizan 115 víctimas mortales, según recalcan fuentes socialistas consultadas por Europa Press. Para manifestar su disconformidad, estas fuentes recurren a la fórmula empleada por el propio Sánchez la víspera, subrayando que el escenario actual resulta «inasumible» para España, cuarta economía de la Unión Europea y referente internacional en infraestructuras ferroviarias. «Algo está fallando», advierten. De hecho, diversos sectores del partido interpretaron estas palabras del presidente como la antesala de la destitución de Puente.

No obstante, desde la Moncloa intentan contener las críticas y reiteran que el apoyo al ministro sigue plenamente vigente. En la misma línea, el entorno más cercano a Puente descarta una dimisión. Aunque admiten que el ministro se encuentra «muy afectado», pero confirman que comparecerá en el Congreso. Ayer, Sánchez y Puente participaron juntos en la reunión del Cecopi en Toledo y, con posterioridad, permanecieron más de dos horas en el centro de control H24 del ADIF, en la estación de Atocha (Madrid). «Todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el municipio más pequeño hasta el Gobierno central, estamos trabajando sin descanso no solo para dar respuesta a las familias de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad con el fin de evitar que vuelva a suceder», reiteró poco después el presidente.

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Teléfonos de apoyo

Asimismo, recordó que hay un plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios. Está habilitada una línea telefónica para poder informar a los familiares de las víctimas y un centro de asistencia a los allegados en distintas estaciones de la línea AVE Madrid-Sevilla. Renfe cuenta con el número 900 101 020. Iryo, por su parte, tiene el 900 001 403. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha dispone del 900 122 112. Y el Colegio de Psicólogos ofrece recursos para el duelo a través del teléfono 900 877 096. Mientras que la Fundación Vivofácil lo da en el 900 877 096.