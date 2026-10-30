Sánchez asume que la confianza en la alta velocidad española «está quebrada»

Pedro Sánchez ha comparecido antes los medios en el puesto de mando avanzado situado en Urda Violeta Santos Moura | REUTERS

Pedro Sánchez volvió a ofrecer este viernes una declaración institucional sin preguntas tras participar en la reunión de seguimiento del accidente ferroviario de Urda en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Toledo, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. En medio de una fuerte presión política, a izquierda y derecha, para que destituya al ministro de Transportes, Óscar Puente, el jefe del Ejecutivo aseguró ser consciente de que la confianza en la alta velocidad española, durante años una infraestructura de referencia mundial, está «quebrada» y prometió, una vez más, que se reforzará su seguridad.

Sánchez no recogió el guante de los partidos políticos y organizaciones —desde el PP al Frente Amplio, pasando por el PNV o el sindicato Comisiones Obreras— que exigen la asunción de responsabilidades políticas por una tragedia que se ha cobrado, por el momento, 69 víctimas mortales de 27 nacionalidades diferentes, y que ha conmocionado a la sociedad española menos de diez meses después de que en la misma línea que une Madrid y Sevilla otro siniestro a la altura de Adamuz (Córdoba) causara 46 muertos.

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Si esas responsabilidades llegan, cosa que por ahora rechazan tanto en la Moncloa como en Ferraz, no será de manera inmediata. Ni hoy ni en el fin de semana. Está previsto que Puente comparezca el próximo martes ante la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al pleno una vez disueltas las Cámaras por la convocatoria electoral del 29 de noviembre. Fuentes gubernamentales insisten en que lo que corresponde en un momento como este es «dar la cara» e informar «con transparencia».

El presidente sí aseguró, sin embargo, que hace suyas las palabras pronunciadas la víspera por el rey Felipe. Tras una visita de más de una hora y media a algunos de los afectados por la catástrofe en el Hospital Universitario de Toledo, el jefe del Estado advirtió de que la investigación en marcha debe servir para adoptar las medidas que impidan que un accidente así vuelva a suceder e instó a actuar con «rigor» y «dignidad». «La labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones».

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En su primera comparecencia pública, el mismo día del accidente, Puente achacó exclusivamente a un fallo humano cometido por los operarios del centro de control de Adif, después de una caída del sistema de seguridad LZB, y no dejó espacio para otra explicación. Pero desde muy distintos ámbitos, no solo políticos, se apunta a un deterioro de la red consecuencia de una falta de mantenimiento adecuada.