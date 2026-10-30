Rematan en la cama del hospital de Tarragona a un hombre tiroteado en Salou

Imagen de archivo de un cordón policial en Barcelona Alberto Estevez | EFE

Un desconocido se coló en la habitación del hospital Joan XXIII de Tarragona para rematar a un hombre de origen turco a tiros. La víctima estaba ingresada desde el pasado día 16, cuando lo tirotearon en una calle de Salou e incluso tuvo escolta policial cuando estaba en la UCI. Sobre las tres de la madrugada de este jueves, un individuo entró en la habitación del enfermo y le descerrajó tres disparos certeros, sin que el personal de guardia del centro médico pudiera hacer nada por su vida. No estaba solo, el hombre se encontraba acompañado de su mujer, en una habitación individual del área de traumatología del citado centro médico, según relata La Vanguardia.

Los Mossos d'Esquadra vinculaban los dos intentos de asesinato con el tráfico de drogas. En el segundo intento la víctima recibió varios impactos en zonas vitales y los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida, a pesar de estar ingresado. El caso se encuentra bajo secreto de sumario. La División de Investigación Criminal de la policía catalana se encarga de la investigación y está estudiando las imágenes de las cámaras de seguridad, así como los testimonios de personas del centro que aseguran que vieron a dos sicarios dirigirse a la habitación. Algunos testimonios apuntan a que el pistolero pudo colarse por Urgencias. Mientras que el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a los profesionales sanitarios del centro que escucharon los disparos e intentaron, acto seguido, resucitar al paciente.

Cuando la víctima estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos una pareja de policías controló los accesos en vehículo policial y otra permaneció en la puerta de acceso a la unidad, de manera permanente las 24 horas. Sin embargo, el servicio de vigilancia dentro del hospital se retiró el pasado martes cuando el hombre salió de la UCI y lo trasladaron a planta, donde estaba acompañado de algunos familiares, entre ellos su mujer, que viajaron desde Turquía tras el primer ataque. Aún así, la patrulla se mantuvo de forma aleatoria en la calle, aunque desde el martes, el hospital pasó a figurar como punto de interés para todas las patrullas policiales asignadas a la zona, según fuentes policiales detallaron a La Vanguardia.

Tiroteo previo

La víctima había resultado herida el pasado 16 de octubre cuando caminaba por la localidad de la Costa Daurada y recibió dos disparos en las piernas efectuados desde un vehículo que circulaba por una vía próxima a la carretera C-31, a la salida de Salou en dirección a Tarragona. La consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, vinculó aquel primer suceso con el tráfico de drogas en declaraciones posteriores al Diari de Tarragona. Aunque el caso permanece bajo secreto de actuaciones, la titular de Interior explicó hace una semana que las primeras pesquisas de los Mossos siguen apuntando a delitos contra la salud pública. De hecho, Parlon vinculó el aumento de incidentes con armas de fuego en Cataluña con la proliferación del crimen organizado ligado al narcotráfico, en especial con la producción y distribución de marihuana desde Cataluña hacia el resto del continente europeo.